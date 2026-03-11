El país de Sudamérica que está en el top 3 de la mejor cocina del mundo. Foto: Bon Viveur

La gastronomía peruana volvió a posicionarse entre las más destacadas del planeta. Según el ranking anual elaborado por Taste Atlas, Perú ocupa el tercer lugar entre las 100 mejores cocinas del mundo, consolidándose además como la mejor de América Latina.

La clasificación se construyó a partir de 590.228 valoraciones sobre 16.357 platos tradicionales de distintos países. En ese contexto, la cocina peruana alcanzó un puntaje promedio de 4.54, quedando solo por detrás de Italia (4.64) y Grecia (4.60).

Según la publicación especializada, el reconocimiento responde a la diversidad culinaria, fuerte identidad regional y riqueza de insumos que caracterizan a la gastronomía del país andino.

Cuatro platos típicos de la gastronomía peruana. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Taste Atlas posicionó a Perú en el puesto 3 del ranking “Las 100 mejores cocinas del mundo”

La combinación de técnicas ancestrales, productos locales y una constante proyección internacional le permitió a Perú mantenerse entre los favoritos del público global, superando a otras cocinas con gran tradición en el mundo.

Entre las preparaciones que más contribuyeron a su valoración aparecen clásicos como el ají criollo, la salsa de ocopa, las conchitas a la parmesana, las populares chocotejas y el emblemático pollo a la brasa, platos que destacan por su sabor y su arraigo en la cultura gastronómica peruana.

El ranking también pone en valor algunos productos y marcas representativas del país. En la categoría de bebidas sobresalen etiquetas como el vino Tacama y el pisco Huamaní, mientras que en chocolates y derivados del cacao aparecen propuestas como Cacaosuyo y Tesoro Amazónico. A su vez, la marca Ecoandino destaca por sus productos elaborados a base de quinua.

Los 5 platos más populares de Perú

1- Conchitas a la parmesana (4.6)

Conchitas a la parmesana. Foto: Taste Atlas

Las conchitas a la parmesana son un plato tradicional que se sirve como aperitivo. Consisten en vieiras cubiertas con parmesano rallado y gratinadas durante unos minutos. Al servir, el queso debe estar burbujeando, pero las vieiras quedarán casi crudas.

Los ingredientes de este plato incluyen: vieiras, salsa Worcestershire, jugo de lima, mantequilla, sal, pimienta y queso parmesano rallado. El plato se sirve inmediatamente, aún bien caliente, idealmente con gajos de lima aparte.

2- Seco de cabrito (4.5)

El seco de cabrito es un plato tradicional que se preparaba originalmente en el norte del país, pero que hoy en día también es popular en las zonas costeras. Consiste en carne de cabrito cocinada con chiles picantes, guisantes, zanahorias y salsa de cilantro. La lista de ingredientes también incluye: cebolla, comino, ajo, orégano, aceite y condimentos.

La carne se fríe y luego se cocina con los demás ingredientes hasta que la salsa espese. Una vez listo, el seco de cabrito se sirve tradicionalmente con arroz, frijoles y yuca hervida como plato único. Este plato se suele preparar para eventos festivos, como celebraciones familiares, y también se puede recalentar y servir al día siguiente.

3- Arroz tapado (4.5)

Arroz tapado. Foto: Taste Atlas

El arroz tapado es un plato peruano fácil de preparar y económico. Se prepara con arroz, zanahoria, carne molida, pasta de tomate, cebolla, ajo, aceitunas negras y huevos duros picados. Este plato se prepara en capas, generalmente con el arroz en la parte inferior y superior, y los demás ingredientes en la capa intermedia.

Una vez armado, el arroz tapado se adorna con perejil y se sirve con ensaladas verdes, plátanos o rodajas de aguacate al lado, si se desea.

4- Anticuchos de corazón (4.5)

El anticucho de corazón es un plato tradicional peruano que consiste en brochetas de corazón de res. Se prepara con una combinación de corazón de res, aceite, vinagre de vino tinto, ajo, orégano, comino, sal y pasta de ají panca. El corazón de res se corta en cubos y se marina con todos los demás ingredientes.

Los cubos se ensartan y se asan hasta que estén completamente cocidos y ligeramente carbonizados. Estas brochetas de corazón de res se sirven tradicionalmente con acompañamientos como rodajas gruesas de papa hervida, maíz y salsa de ají amarillo aparte como dip. Se recomienda disfrutar del anticucho de corazón con una botella de cerveza bien fría.

5- Ceviche (4.4)

Ceviche. Foto: Taste Atlas

El ceviche es el plato nacional del Perú y consiste en rodajas de pescado o marisco crudo, condimentadas con sal, cebolla y ají, y marinadas en jugo de limón. Debido a la acidez del jugo de limón, la textura del pescado cambia, al igual que su color, de rosado a blanco.

El adobo ácido, también conocido como leche de tigre, cocina la carne sin calor. Para el ceviche, el pescado fresco es fundamental, ya que el pescado y los mariscos que no lo están pueden causar intoxicación alimentaria.