Qué es y cómo se hace la torta alemana streuselkuchen. Foto: Gemini IA.

La streuselkuchen, conocida como torta alemana de migas, es un clásico de las meriendas. Se caracteriza por tener una base esponjosa cubierta con streusel, una capa de miguitas dulces que al hornearse queda crocante y dorada. Lo mejor de esta receta es que se puede preparar en casa con pocos ingredientes, ideal para acompañar el mate o el café.

Qué es la torta alemana streuselkuchen

La palabra “streusel” significa literalmente miguitas. En la repostería alemana se utiliza para describir una cobertura desmenuzada hecha con harina, azúcar y manteca que, al cocinarse, forma pequeños trozos crocantes.

Torta alemana streuselkuchen. Foto: ChatGPT.

La streuselkuchen combina justamente esa cobertura con una base de torta suave y húmeda. El contraste entre la textura esponjosa del interior y el topping crujiente es lo que la convierte en una preparación tan popular.

Receta para hacer streuselkuchen

Para un molde de aproximadamente 20 a 22 cm de diámetro o una fuente rectangular pequeña se necesitan:

Ingredientes

2 tazas de harina leudante

1 taza de azúcar

100 g de manteca

1 huevo

¾ taza de leche

Canela (opcional para saborizar)

Esencia de vainilla (opcional para saborizar)

Ralladura de limón (opcional para saborizar)

Azúcar impalpable para decorar (opcional para saborizar)

La preparación se divide en dos partes: una para la cobertura de migas y otra para la masa de la base.

Paso a Paso

Preparar el horno y el molde: precalentar el horno a 180 °C. Mientras tanto, enmantecá y enhariná el molde o colocá papel manteca para evitar que la torta se pegue. Hacer el streusel: mezclar en un bowl 1 taza de harina leudante, ½ taza de azúcar y 70 g de manteca fría cortada en cubos. Con la punta de los dedos, integrar los ingredientes hasta formar una textura arenosa con pequeñas migas. No es necesario amasar; lo ideal es que queden trozos sueltos de distintos tamaños. Preparar la base de la torta: colocar en otro recipiente 1 taza de harina leudante, ½ taza de azúcar, 1 huevo, 30 g de manteca derretida y ¾ taza de leche. Mezclar bien hasta lograr una masa espesa pero fácil de volcar. Si queda demasiado densa, podés sumar una o dos cucharadas más de leche. Armado de la torta: colocar la mezcla de la base dentro del molde y emparejar la superficie con una espátula. Luego distribuir el streusel por encima, cubriendo toda la masa de manera uniforme. Horneado: llevar la preparación al horno durante 30 a 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y al insertar un palillo en el centro salga limpio o con algunas miguitas secas. Enfriado y corte: una vez lista, dejar reposar la torta unos 15 minutos antes de desmoldarla. Se puede servir tibia o fría, momento en el que la cobertura queda especialmente crocante.

Origen e historia de la torta alemana streuselkuchen

El Streuselkuchen surgió en regiones del este de Alemania y áreas cercanas de Europa Central, especialmente en Silesia, una región que hoy se divide entre Alemania, Polonia y República Checa.

Los primeros registros de este tipo de torta aparecen entre los siglos XVII y XVIII. En esa época era una preparación popular en panaderías rurales y hogares, porque utilizaba ingredientes simples y baratos: harina, manteca y azúcar. En Silesia, el streuselkuchen era tan típico que se servía en fiestas familiares, bodas y celebraciones religiosas.

Torta alemana streuselkuchen. Foto: Unsplash.

Durante los siglos XIX y XX, con la emigración alemana hacia otros países, el Streuselkuchen se difundió ampliamente. Así, llegó a Estados Unidos, donde inspiró el famoso Coffee cake, y también se volvió común en regiones con inmigración alemana de Argentina, Brasil y Chile.

En Alemania, el Streuselkuchen suele comerse a la tarde, durante la tradición conocida como Kaffee und Kuchen, un momento social en el que se comparte café acompañado de tortas o pasteles.

Torta alemana streuselkuchen. Foto: Unsplash.

Este clásico de la repostería alemana es habitual en reuniones familiares, meriendas y celebraciones, y muchas veces se prepara con frutas como manzana, cereza o ciruela colocadas sobre la masa y debajo de la capa crujiente de streusel.