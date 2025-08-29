Un postre tradicional cargado de sabor: cómo hacer la Copa Sambayón con dulce de leche

Su receta sencilla, deliciosa y versátil se adapta tanto a reuniones familiares como a momentos de disfrute personal.

Copa Sambayón. Foto: Redes sociales

La Copa Sambayón es un postre que combina lo mejor de la tradición italiana y argentina en una versión casera ofreciendo frescura para la temporada que viene, y el sabor de siempre.

La textura aireada del Sambayón, con el aroma característico del vino Marsala, se fusiona con la cremosidad inconfundible del dulce de leche, logrando un equilibrio perfecto entre intensidad y suavidad. Por eso, es ideal para quienes buscan un plato que sorprenda sin recurrir a helados industriales ni conservantes.

Copa Sambayón. Foto: NA/redes

Servida en copas, esta propuesta gana presencia en la mesa y se convierte en un postre de celebración. El detalle final de las nueces molidas no solo aporta un contraste crocante, sino que además intensifica la experiencia gastronómica con un guiño elegante y nutritivo.

Receta de la Copa Sambayón con dulce de leche

Igredientes para el Sambayón:

Yemas: 6.

Azúcar: 150 g.

Gelatina sin sabor: 7 g.

Vino Marsala: ½ litro.

Claras: 3.

Para la crema de dulce de leche:

Dulce de leche repostero: 300 g.

Crema de leche: 150 C3.

Para la decoración:

Nueces molidas: 150 g.

Paso a paso para preparar la Copa Sambayón con dulce de leche: