Un postre tradicional cargado de sabor: cómo hacer la Copa Sambayón con dulce de leche
La Copa Sambayón es un postre que combina lo mejor de la tradición italiana y argentina en una versión casera ofreciendo frescura para la temporada que viene, y el sabor de siempre.
La textura aireada del Sambayón, con el aroma característico del vino Marsala, se fusiona con la cremosidad inconfundible del dulce de leche, logrando un equilibrio perfecto entre intensidad y suavidad. Por eso, es ideal para quienes buscan un plato que sorprenda sin recurrir a helados industriales ni conservantes.
Servida en copas, esta propuesta gana presencia en la mesa y se convierte en un postre de celebración. El detalle final de las nueces molidas no solo aporta un contraste crocante, sino que además intensifica la experiencia gastronómica con un guiño elegante y nutritivo.
Además, su receta sencilla, deliciosa y versátil se adapta tanto a reuniones familiares como a momentos de disfrute personal.
Receta de la Copa Sambayón con dulce de leche
Igredientes para el Sambayón:
- Yemas: 6.
- Azúcar: 150 g.
- Gelatina sin sabor: 7 g.
- Vino Marsala: ½ litro.
- Claras: 3.
Para la crema de dulce de leche:
- Dulce de leche repostero: 300 g.
- Crema de leche: 150 C3.
Para la decoración:
- Nueces molidas: 150 g.
Paso a paso para preparar la Copa Sambayón con dulce de leche:
- Colocar las yemas y el azúcar molida en un bol metálico.
- Agregar la gelatina sin sabor y el vino Marsala y, mezclar.
- Llevar al fuego, revolviendo constantemente para que no se queme. Dejar que hierva y retirar inmediatamente.
- Cambiar la mezcla a un bol y dejarla reposar.
- Mientras, en otro recipiente poner las claras y batir hasta alcanzar el ideal del punto nieve.
- Sumar las claras batidas gradualmente a la preparación que quedó reposando y mezclar todo hasta que quede unido de manera uniforme.
- En un bol poner el dulce de leche y la crema de leche. Mezclar todo hasta obtener una preparación bien consistente.
- Luego, llenar una manga con dulce de leche y, en el fondo de la copa hacer un copo.
- Después, completar ¾ de la copa con el Sambayón y, dejar enfriar en la heladera hasta lograr la consistencia deseada.
- Por último, antes de servir, sacar la copa del frío y con la manga cargada de dulce de leche hacer un nuevo copo y bañarlo con una pequeña lluvia de nueces picadas para cerrar la decoración.