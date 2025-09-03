Rápida y saludable: cómo hacer una tortilla de papas en taza con pocos ingredientes y solo 3 minutos de microondas

Con apenas una papa, un huevo y un par de ingredientes más, esta preparación permite disfrutar de una comida completa en poco tiempo, sin necesidad de ensuciar ollas o sartenes.

Tortilla de papa en taza. Foto: Freepik AI.

Algunas veces, el tiempo para cocinar escasea, por lo que las recetas rápidas y saludables se convirtieron en aliadas indispensables. La tortilla de papas en taza es un ejemplo de cómo la cocina casera puede ser práctica, nutritiva y sabrosa al mismo tiempo.

Además, su versatilidad la hace ideal para estudiantes, trabajadores o cualquier persona que busque soluciones fáciles para el día a día.

Cómo hacer una tortilla de papas rápida y nutritiva en el microondas

Ingredientes

Para preparar esta tortilla de papas express necesitás:

1 papa pequeña : cocida previamente o rallada cruda. La papa aporta carbohidratos complejos, energía y fibra.

1 huevo : fuente de proteínas y grasas saludables.

2 cucharadas de leche : ayuda a obtener una textura más suave y es un aporte extra de proteínas.

1 cucharada de aceite de oliva : brinda un toque saludable y mejora el sabor.

Sal y pimienta : a gusto.

Queso rallado , para un sabor más intenso y cremoso.

Perejil fresco , que aporta aroma y frescura.

Jamón o fiambres, para sumar proteína extra y textura.

Preparación paso a paso

Batir el huevo con la leche en una taza apta para microondas hasta que la mezcla quede homogénea. Agregar la papa cocida o rallada y mezclar bien para que quede distribuida de manera uniforme. Condimentar con sal y pimienta a gusto. Añadir los ingredientes opcionales elegidos: queso, perejil o jamón. Cocinar en el microondas durante 2 minutos a potencia máxima. Revisar la textura: si el centro aún está líquido, agregar 30 segundos más de cocción. Servir caliente y disfrutar de una tortilla rápida, nutritiva y deliciosa, lista en menos de tres minutos.

Tortilla de papas. Foto: Unsplash.

Esta versión express de la tortilla de papa combina practicidad, sabor y nutrición:

Rápida: se cocina en microondas, evitando tiempos largos de preparación.

Nutritiva: contiene proteínas, carbohidratos y grasas saludables.

Versátil: puede personalizarse con distintos ingredientes según el gusto de cada persona.

Económica: utiliza pocos ingredientes que normalmente ya se tienen en casa.

Esta receta no solo ofrece practicidad, sino también la posibilidad de personalizar cada preparación según los gustos de cada persona, convirtiéndose en una alternativa ideal para desayunos, almuerzos, meriendas o cenas rápidas.