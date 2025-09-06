Con un ingrediente estrella que no es jamón ni queso: el paso a paso para hacer una deliciosa tarta casera

Con pocos pasos y un puñado de productos frescos, se obtiene una tarta liviana, crocante y llena de color para compartir.
sábado, 6 de septiembre de 2025, 24:45
Una receta para innovar en la cocina
Una receta para innovar en la cocina Foto: tulipan

La tarta de triple tomate resulta una opción diferente para quienes buscan una alternativa original, sin los clásicos queso y jamón. Su combinación de tomates en distintas texturas, hierbas frescas y un toque de salame le da un sabor intenso y perfecto para acompañar reuniones informales o una tarde de picnic.

La base de masa hojaldrada hace que la preparación sea rápida y fácil, ya que solo requiere unos minutos de armado y poco tiempo en el horno. Además, el concentrado de tomate seco potencia el sabor de las rodajas de tomate fresco y los tomates cherry, logrando un contraste delicioso y con aroma mediterráneo.

Lo mejor es que esta receta es muy versátil porque se puede conjugar con hierbas como albahaca o tomillo y sumar ingredientes extra, si se quiere un resultado más personalizado.

Una tarta riquísima de tomate Foto: nestlecocina

Cómo hacer tarta de tomate

Ingredientes

Para la masa es necesario contar con:

Harina, para espolvorear 250 g. de masa hojaldrada ya preparada.

Para el relleno

  • 3 cucharadas de concentrado de tomate secado al sol.
  • 250g de tomates maduros y cortados en rodajas.
  • 150g. de tomates cereza partidos por la mitad.
  • 2 ramas de romero fresco.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
  • 1 cucharada de vinagre balsámico.
  • 1 yema de huevo.
  • 125 g de rodadas de salame.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • 1 puñado de ramas de tomillo.

Paso a paso

  1. Extender la masa de hojaldre sobe una superficie ligeramente enharinada en una bandeja de horno.
  2. Extender el concentrado de tomate por encima, dejando las rodajas de tomate sobre el concentrado.
  3. Añadir el tomate cereza.
  4. Esparcir el romero.
  5. Rociar todo con una cucharada de aceite de oliva y el vinagre balsámico.
  6. Untar los bordes de la masa con la yema de huevo.
  7. Hornear la tarta 1º minutos en el horno precalentado a 190°C.
  8. Esparcir por encima el salame en trozo.
  9. Hornear de 10 minutos más.
  10. Sacar la tarta y agregar sal y pimienta.
  11. Rociarla con lo que queda de aceite de oliva y esparcir el tomillo por encima.
  12. Cortar, servir y disfrutar.