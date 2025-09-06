Con un ingrediente estrella que no es jamón ni queso: el paso a paso para hacer una deliciosa tarta casera
La tarta de triple tomate resulta una opción diferente para quienes buscan una alternativa original, sin los clásicos queso y jamón. Su combinación de tomates en distintas texturas, hierbas frescas y un toque de salame le da un sabor intenso y perfecto para acompañar reuniones informales o una tarde de picnic.
La base de masa hojaldrada hace que la preparación sea rápida y fácil, ya que solo requiere unos minutos de armado y poco tiempo en el horno. Además, el concentrado de tomate seco potencia el sabor de las rodajas de tomate fresco y los tomates cherry, logrando un contraste delicioso y con aroma mediterráneo.
Lo mejor es que esta receta es muy versátil porque se puede conjugar con hierbas como albahaca o tomillo y sumar ingredientes extra, si se quiere un resultado más personalizado.
Cómo hacer tarta de tomate
Ingredientes
También podría interesarte
Para la masa es necesario contar con:
Harina, para espolvorear 250 g. de masa hojaldrada ya preparada.
Para el relleno
- 3 cucharadas de concentrado de tomate secado al sol.
- 250g de tomates maduros y cortados en rodajas.
- 150g. de tomates cereza partidos por la mitad.
- 2 ramas de romero fresco.
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
- 1 cucharada de vinagre balsámico.
- 1 yema de huevo.
- 125 g de rodadas de salame.
- Sal y pimienta a gusto.
- 1 puñado de ramas de tomillo.
Paso a paso
- Extender la masa de hojaldre sobe una superficie ligeramente enharinada en una bandeja de horno.
- Extender el concentrado de tomate por encima, dejando las rodajas de tomate sobre el concentrado.
- Añadir el tomate cereza.
- Esparcir el romero.
- Rociar todo con una cucharada de aceite de oliva y el vinagre balsámico.
- Untar los bordes de la masa con la yema de huevo.
- Hornear la tarta 1º minutos en el horno precalentado a 190°C.
- Esparcir por encima el salame en trozo.
- Hornear de 10 minutos más.
- Sacar la tarta y agregar sal y pimienta.
- Rociarla con lo que queda de aceite de oliva y esparcir el tomillo por encima.
- Cortar, servir y disfrutar.