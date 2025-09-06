Paso a paso: cómo hacer torta Alaska, la verdadera irresistible de los fines de semanas

Tiene una irresistible combinación de bizcochuelo, helado y merengue.

Torta Alaska. Foto: Instagram @gelato.dulce

La torta Alaska es un postre que nunca decepciona, puede ser utilizado como postre o como para cualquier momento del día, ya que tiene una combinación perfecta entre bizcochuelo, helado y merengue. Se trata de una explosión de sabores en la boca, ideal para aquellos amantes de lo dulce.

Su apariencia recuerda a una montaña cubierta de nieve gracias a su merengue flameado, que le da el toque justo de suavidad sin derretir el helado en su interior. Su origen es del siglo XIX y su nombre, Alaska, es un homenaje al territorio nevado del hemisferio norte.

Torta Alaska. Foto: Instagram @gelato.dulce

Este postre tiene un contraste contundente: helado en su interior, cubierto con bizcochuelo y merengue dorado arriba. ¡Una verdadera delicia! Y, lo mejor de todo, es que puede hacerse en casa.

Paso a paso, cómo hacer Torta Alaska

Ingredientes

Para el bizcochuelo:

3 huevos

90 g de azúcar

90 g de harina 0000

1 cdita de esencia de vainilla

Para el relleno:

1 litro de helado (vainilla, chocolate, frutilla, o a gusto)

Para el merengue suizo:

3 claras de huevo

180 g de azúcar

Paso a paso

Batí los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta que dupliquen su volumen, luego, incorporá la harina tamizada en forma envolvente y vertí la mezcla en un molde redondo (20 cm aprox.) previamente enmantecado y enharinado. Llevá al horno precalentado a 180°C por 20-25 minutos. Dejalo enfriar completamente.

Para formar la base del helado, elegí un bol redondo, forralo por dentro con film y colocá el helado ablandado (no líquido, solo suave). Alisá bien y llevá al freezer por al menos 2-3 horas, o hasta que esté bien firme.

Una vez que el helado esté firme, desmoldalo sobre el bizcochuelo (previamente recortado al tamaño del bol) y volvé a llevar la torta al freezer mientras preparás el merengue.

Torta Alaska. Foto: Instagram @gelato.dulce

Para preparar el merengue suizo, deberás batir las claras con el azúcar hasta que el azúcar se disuelva completamente (unos 60°C) en un bowl a baño maría. Retirá del fuego y batí con batidora eléctrica hasta formar picos firmes y brillantes.

Sacá la torta del freezer y cubrila por completo con el merengue, dándole forma con una espátula o manga. Dorá el merengue con soplete de cocina o en horno muy caliente (250°C) por 3-5 minutos, solo para dorarlo.