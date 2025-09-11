Sin TACC y delicioso: la receta definitiva para hacer el mejor strudel de manzana saludable

Se trata de un clásico centroeuropeo, muy aromático, frutal y apto para compartir en familia en todo momento. El paso a paso infalible para que te quede riquísimo, aquí.

Strudel de manzana sin TACC Foto: Pinterest

El strudel de manzana es un postre crujiente por fuera y suave por dentro, con una gran historia que lo llevó a la fama internacionalmente. Nacido en el Imperio austrohúngaro, este ícono de la repostería centroeuropea es protagonista en la mesa de países como Austria, Hungría, Alemania, República Checa y Eslovenia.

La buena noticia es que este postre tiene su versión sin TACC, especial para las personas que padecen de celiaquía o para quienes buscan reducir el consumo de gluten sin resignar el sabor.

Strudel de manzana sin TACC Foto: Pinterest

Esta receta de strudel es fácil, sin harinas y con ingredientes muy fáciles de manejar. Puede hacerse para reuniones familiares, meriendas, cumpleaños o incluso para pasar un momento cocinando con los más chiquitos de la casa.

Paso a paso, cómo hacer strudel de manzana sin TACC

Ingredientes para el relleno

4 manzanas verdes grandes, peladas y en láminas finas

3 cucharadas de azúcar (puede ser rubia)

1 cucharadita de canela

Ralladura de 1 limón

Jugo de medio limón

1/2 taza de pasas de uva (opcional)

1/2 taza de nueces picadas groseramente

1 cucharada de almidón de maíz (Maizena)

Para la masa sin TACC

2 tazas de premezcla sin gluten (comercial o casera*)

1 cucharada de psyllium o goma xántica (ayuda a dar elasticidad)

1 huevo

3 cucharadas de aceite neutro

1/2 taza de agua (aproximadamente)

Pizca de sal

Strudel de manzana sin TACC Foto: Pinterest

Paso a paso

En un bowl, mezclá las manzanas laminadas con el azúcar, la canela, el limón, las pasas y las nueces. Agregá la cucharada de almidón de maíz para absorber líquidos. Dejá reposar mientras hacés la masa.

En otro recipiente, colocá la premezcla, el psyllium (o goma xántica), el huevo, el aceite y la pizca de sal. Incorporá de a poco el agua hasta formar una masa suave, ligeramente húmeda pero no pegajosa. Amasá con las manos hasta lograr una textura maleable.

Estirá la masa entre dos papeles manteca o films, en forma de rectángulo fino. Distribuí el relleno a lo largo del centro y doblá los bordes como un sobre, ayudándote con el papel.

Strudel de manzana sin TACC. Foto: Grok.

Llevá el strudel a una placa para horno (podés usar el mismo papel para trasladarlo) y cociná a horno precalentado a 180°C por 30–35 minutos o hasta que esté dorado. Dejá enfriar y espolvoreá con azúcar impalpable

Esperá a que tome temperatura ambiente antes de cortar. Opcional: espolvoreá con azúcar impalpable sin TACC para decorar.