Fácil y sencillo: cómo preparar “streusel”, el acompañamiento perfecto para realzar cualquier postre casero

Solo requiere pocos ingredientes y es muy rápido de cocinar. Ideal para acompañar bizcochuelos, tarta de manzanas, yogures, entre otros deliciosos postres.

Paso a paso, la receta que mejora tus comidas Foto: The Kitchn

La gastronomía alemana cuenta con una rica tradición pastelera, más allá de sus típicas comidas y bebidas como las salchichas y la cerveza. Y entre los postres más destacados se encuentra la Selva Negra, el strudel de manzana y otros más, aunque siempre guardan un secreto particular que los hace diferente y tiene que ver con su decoración, relleno o cobertura.

Y particularmente esta mezcla crujiente de migas, típica de Alemania, es un básico imprescindible en repostería. Su preparación es muy sencilla y solo requiere tres ingredientes, lo que la convierte en una opción ideal para realzar tus postres.

Cómo hacer streusel Foto: Splenda

Es que en la repostería alemana es común una preparación muy sencilla que aporta una textura deliciosa a muchos postres: el streusel. Su nombre proviene del alemán y podría traducirse libremente como “esparcir”. Se trata de una mezcla de harina, azúcar y manteca que, al desmenuzarse, forma una especie de arena gruesa. Esta se espolvorea sobre tartas y otros dulces antes de hornearlos, creando una capa crujiente y dorada que realza tanto el sabor como la presentación.

La mejor forma de preparar el streusel

Es una masa bastante sencilla de preparar. Los ingredientes a utilizar son los siguientes:

2 cucharas de manteca o margarina fría y firme.

​1/4 de taza (45 gramos aproximadamente) de harina de trigo para todo uso.

​2 cucharadas de azúcar o azúcar moreno.

En un bol colocar la harina, el azúcar y la manteca fría (troceada previamente en dados pequeños). Con los dedos se debe amasarla toda la mezcla hasta lograr una masa homogénea. Luego se puede cubrir el bol con papel de film e introducirlo en la heladera, a fin de que la masa convertida en migas se solidifique.

Otra forma de hacer el streusel más crujiente es colocando la preparación en el horno, donde adquirirá un notable color dorado. Para ello es necesario precalentar el horno a 180°C, extender el streusel en una bandeja y colocar al horno. Se debe hornear durante unos 15 a 20 minutos a esa temperatura. Finalmente, una vez retirado del horno, se la debe colocar en un frasco de vidrio en un lugar seco.

Postre con streusel, una delicia alemana Foto: Taste of Home

También se le puede agregar a la masa canela o frutos secos, a fin de darle más sabor, aunque la receta original es lo suficientemente potente como para potenciar los postres.

El streusel se suele colocar en el crumble de manzana, en donde combina a la perfección. Aunque también queda ideal como cobertura de bizcochos y magdalenas, clásicos postres ideales para acompañar los desayunos y las meriendas.