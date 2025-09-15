La receta que estabas esperando para la hora del mate: cómo hacer las mejores galletitas de leche condensada
Las galletitas de leche condensada y maicena son irresistibles: suaves, delicadas y con un sabor que se deshace en la boca. Son perfectas para disfrutar con unos buenos mates, café o té y, una vez que las pruebes, no hay vuelta atrás: las vas a querer hacer una y otra vez. Con pocos ingredientes y en poco tiempo, es posible preparar estas delicias en casa.
La combinación de leche condensada, mantequilla, yema de huevo, azúcar y maicena da como resultado unas galletas tiernas por dentro y ligeramente crujientes por fuera, con un aroma que invade la cocina al hornearlas. Además, son muy fáciles de personalizar: se puede agregar vainilla, ralladura de limón o naranja, canela o tus especias favoritas para darles un toque único.
Receta para hacer galletitas de leche condensada
Ingredientes para 30 unidades
- 350 gramos de maicena
- 200 gramos de leche condensada
- 125 gramos de manteca blanda
- 50 gramos de azúcar blanco
- 1 yema de huevo grande
Paso a paso
- Precalentar el horno a 160 ºC con calor arriba y abajo.
- En un bol grande, mezclar la leche condensada, la mantequilla blanda, la yema de huevo y el azúcar hasta que estén completamente integrados.
- Incorporar la maicena tamizada poco a poco y mezclar con una espátula hasta obtener una masa homogénea.
- Formar porciones de aproximadamente 25 gramos, bolearlas y colocarlas sobre una bandeja cubierta con papel vegetal, dejando un pequeño espacio entre cada una.
- Presionar ligeramente con un tenedor para darles la forma característica.
- Hornear durante 12 minutos a 160 ºC, antes de que se doren.
- Retirar del horno y dejar 5 minutos en la bandeja. Luego, enfriar completamente sobre un plato.
- Servir o guardar en un recipiente hermético si no se van a consumir de inmediato.
Con estos simples pasos, conseguirás galletitas irresistibles con un sabor espectacular. Si son para compartir, asegurate de saber la receta de memoria, porque todos te van a preguntar cómo las hiciste.