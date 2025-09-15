La receta que estabas esperando para la hora del mate: cómo hacer las mejores galletitas de leche condensada

Una vez que las pruebes, no hay vuelta atrás: las vas a querer hacer una y otra vez. Lo mejor de todo es que llevan pocos ingredientes y se hacen en poco tiempo. A continuación, te dejamos el paso a paso.

Cómo hacer las mejores galletitas para el mate. Foto: Unsplash.

Las galletitas de leche condensada y maicena son irresistibles: suaves, delicadas y con un sabor que se deshace en la boca. Son perfectas para disfrutar con unos buenos mates, café o té y, una vez que las pruebes, no hay vuelta atrás: las vas a querer hacer una y otra vez. Con pocos ingredientes y en poco tiempo, es posible preparar estas delicias en casa.

La combinación de leche condensada, mantequilla, yema de huevo, azúcar y maicena da como resultado unas galletas tiernas por dentro y ligeramente crujientes por fuera, con un aroma que invade la cocina al hornearlas. Además, son muy fáciles de personalizar: se puede agregar vainilla, ralladura de limón o naranja, canela o tus especias favoritas para darles un toque único.

Receta para hacer galletitas de leche condensada

Ingredientes para 30 unidades

350 gramos de maicena

200 gramos de leche condensada

125 gramos de manteca blanda

50 gramos de azúcar blanco

1 yema de huevo grande

Paso a paso

Precalentar el horno a 160 ºC con calor arriba y abajo. En un bol grande, mezclar la leche condensada, la mantequilla blanda, la yema de huevo y el azúcar hasta que estén completamente integrados. Incorporar la maicena tamizada poco a poco y mezclar con una espátula hasta obtener una masa homogénea. Formar porciones de aproximadamente 25 gramos, bolearlas y colocarlas sobre una bandeja cubierta con papel vegetal, dejando un pequeño espacio entre cada una. Presionar ligeramente con un tenedor para darles la forma característica. Hornear durante 12 minutos a 160 ºC, antes de que se doren. Retirar del horno y dejar 5 minutos en la bandeja. Luego, enfriar completamente sobre un plato. Servir o guardar en un recipiente hermético si no se van a consumir de inmediato.

Con estos simples pasos, conseguirás galletitas irresistibles con un sabor espectacular. Si son para compartir, asegurate de saber la receta de memoria, porque todos te van a preguntar cómo las hiciste.