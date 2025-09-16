Un clásico: cómo hacer la crostata de dulce de leche y coco, el postre infaltable en una reunión con amigos

Esta torta es ideal para compartir en una reunión, ya que la mezcla de sabores y texturas logran un sabor irresistible para cualquier paladar.

Paso a paso para realizar la crostata de dulce de leche y coco. Foto: Freepik

La crostata de dulce de leche y coco es un clásico de la pastelería argentina, reconocida por su sabor irresistible y lo fácil que resulta prepararla en casa. La receta necesita de una base suave de masa, que se cubre con dulce de leche repostero y una capa de coco rallado mezclado con huevos y azúcar.

El secreto está en alcanzar el balance justo entre la humedad del relleno y la crocancia de la base, lo que la convierte en un postre único e inolvidable.

Receta para hacer la tarta de coco y dulce de leche

Ingredientes

- Para la masa:

100 g de manteca fría

80 g de azúcar

1 huevo

200 g de harina 0000

1 cdita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

- Para el relleno:

400 g de dulce de leche repostero

- Para la cobertura:

2 huevos

100 g de azúcar

150 g de coco rallado

Receta de torta de coco y dulce de leche. Foto: Freepik.

Paso a paso

- Para la masa:

Colocar en un recipiente la manteca fría cortada en cubitos con la harina, la sal y el azúcar. Arenar con las manos. Agregar el huevo y la vainilla e integrar sin amasar demasiado hasta obtener una masa suave. Formar un bollo, envolver en papel film y llevar a la heladera por 30 minutos. Estirar y armar la base. Precalentar el horno a 180 °C. Estirar la masa con palote hasta que tenga 3-4 mm de espesor. Forrar un molde para tarta enmantecado y enharinado. Pinchar la base con tenedor.

- Para el relleno:

Colocar el dulce de leche sobre la base y distribuir parejo con una espátula.

- Para la cobertura de coco:

Batir los huevos con el azúcar hasta que espumen un poco. Agregar el coco rallado y mezclar bien. Volcar sobre el dulce de leche y esparcir suavemente.

- Para la cocción: