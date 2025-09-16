Un clásico: cómo hacer la crostata de dulce de leche y coco, el postre infaltable en una reunión con amigos

Esta torta es ideal para compartir en una reunión, ya que la mezcla de sabores y texturas logran un sabor irresistible para cualquier paladar.
Canal 26
Por Canal 26
martes, 16 de septiembre de 2025, 13:26
Paso a paso para realizar la crostata de dulce de leche y coco.
Paso a paso para realizar la crostata de dulce de leche y coco. Foto: Freepik

La crostata de dulce de leche y coco es un clásico de la pastelería argentina, reconocida por su sabor irresistible y lo fácil que resulta prepararla en casa. La receta necesita de una base suave de masa, que se cubre con dulce de leche repostero y una capa de coco rallado mezclado con huevos y azúcar.

El secreto está en alcanzar el balance justo entre la humedad del relleno y la crocancia de la base, lo que la convierte en un postre único e inolvidable.

Receta para hacer la tarta de coco y dulce de leche

Ingredientes

- Para la masa:

  • 100 g de manteca fría
  • 80 g de azúcar
  • 1 huevo
  • 200 g de harina 0000
  • 1 cdita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal

- Para el relleno:

También podría interesarte

Horoscopo de Tauro de hoy: martes 16 de septiembre de 2025

Horoscopo de Tauro de hoy: martes 16 de septiembre de 2025

El histórico café de Palermo con la mejor cocina de bodegón donde el Che Guevara soñó su viaje por Latinoamérica

El histórico café de Palermo con la mejor cocina de bodegón donde el Che Guevara soñó su viaje por Latinoamérica

  • 400 g de dulce de leche repostero

- Para la cobertura:

  • 2 huevos
  • 100 g de azúcar
  • 150 g de coco rallado
Receta de torta de coco y dulce de leche. Foto: Freepik.

Paso a paso

- Para la masa:

  1. Colocar en un recipiente la manteca fría cortada en cubitos con la harina, la sal y el azúcar. Arenar con las manos.
  2. Agregar el huevo y la vainilla e integrar sin amasar demasiado hasta obtener una masa suave.
  3. Formar un bollo, envolver en papel film y llevar a la heladera por 30 minutos.
  4. Estirar y armar la base.
  5. Precalentar el horno a 180 °C.
  6. Estirar la masa con palote hasta que tenga 3-4 mm de espesor.
  7. Forrar un molde para tarta enmantecado y enharinado. Pinchar la base con tenedor.

- Para el relleno:

Colocar el dulce de leche sobre la base y distribuir parejo con una espátula.

- Para la cobertura de coco:

  1. Batir los huevos con el azúcar hasta que espumen un poco.
  2. Agregar el coco rallado y mezclar bien.
  3. Volcar sobre el dulce de leche y esparcir suavemente.

- Para la cocción:

  1. Hornear 30–35 minutos, hasta que la cobertura esté dorada.
  2. Dejar enfriar antes de desmoldar para que no se rompa.