Un clásico: cómo hacer la crostata de dulce de leche y coco, el postre infaltable en una reunión con amigos
Esta torta es ideal para compartir en una reunión, ya que la mezcla de sabores y texturas logran un sabor irresistible para cualquier paladar.
La crostata de dulce de leche y coco es un clásico de la pastelería argentina, reconocida por su sabor irresistible y lo fácil que resulta prepararla en casa. La receta necesita de una base suave de masa, que se cubre con dulce de leche repostero y una capa de coco rallado mezclado con huevos y azúcar.
El secreto está en alcanzar el balance justo entre la humedad del relleno y la crocancia de la base, lo que la convierte en un postre único e inolvidable.
Receta para hacer la tarta de coco y dulce de leche
Ingredientes
- Para la masa:
- 100 g de manteca fría
- 80 g de azúcar
- 1 huevo
- 200 g de harina 0000
- 1 cdita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- Para el relleno:
- 400 g de dulce de leche repostero
- Para la cobertura:
- 2 huevos
- 100 g de azúcar
- 150 g de coco rallado
Paso a paso
- Para la masa:
- Colocar en un recipiente la manteca fría cortada en cubitos con la harina, la sal y el azúcar. Arenar con las manos.
- Agregar el huevo y la vainilla e integrar sin amasar demasiado hasta obtener una masa suave.
- Formar un bollo, envolver en papel film y llevar a la heladera por 30 minutos.
- Estirar y armar la base.
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Estirar la masa con palote hasta que tenga 3-4 mm de espesor.
- Forrar un molde para tarta enmantecado y enharinado. Pinchar la base con tenedor.
- Para el relleno:
Colocar el dulce de leche sobre la base y distribuir parejo con una espátula.
- Para la cobertura de coco:
- Batir los huevos con el azúcar hasta que espumen un poco.
- Agregar el coco rallado y mezclar bien.
- Volcar sobre el dulce de leche y esparcir suavemente.
- Para la cocción:
- Hornear 30–35 minutos, hasta que la cobertura esté dorada.
- Dejar enfriar antes de desmoldar para que no se rompa.