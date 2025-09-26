El paso a paso para preparar schnitzel, el plato que no tiene nada que envidiarle a la tradicional milanesa

Es una de las especialidades más conocidas de la cocina vienesa y uno de los platos nacionales de Austria.

Schnitzel, la versión austríaca de la milanesa Foto: Freepik

El Wiener Schnitzel (en alemán significa filete al estilo de Viena) o escalope vienés, es un filete fino de ternera empanado y frito en sartén. Es una de las especialidades más conocidas de la cocina vienesa y uno de los platos nacionales de Austria.

Se trata de una versión muy similar a la típica milanesa que tiene múltiples variantes: se puede preparar con carne de cerdo, pollo e incluso pescado, lo que lo convierte en un plato versátil y accesible a distintos gustos y presupuestos.

Receta de Schnitzel

Ingredientes

4 bifes finos de ternera o cerdo

2 huevos

1 taza de pan rallado

½ taza de harina

Sal y pimienta, a gusto

Aceite para freír

Rodajas de limón, para acompañar

Cómo preparar la milanesa de Austria Foto: Freepik

Paso a paso

Colocar los bifes entre dos films y golpearlos suavemente con un martillo de cocina o un palo de amasar, hasta que queden bien finos Condimentar la carne con sal y pimienta Pasar cada bife primero por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado, presionando ligeramente para que el empanado se adhiera de forma pareja Calentar abundante aceite en una sartén amplia. Freír los schnitzels de a uno, hasta que estén dorados y crujientes por ambos lados Retirarlos y dejarlos escurrir sobre papel absorbente Servir de inmediato, acompañados con gajos de limón y la guarnición preferida

Cuánto sale comer en “El Preferido de Palermo”

Si bien uno de los platos preferidos que ofrece el restaurante es la milanesa de bife de chorizo, también ofrece una amplia lista de embutidos artesanales como por ejemplo salame chacarero, spianata, bondiola y panceta estacionada, entre otros.

Además, ofrecen variedades de vegetales orgánicos de producción propia como los Tomates Reliquia, que aportan sabor de estación y frescura.

Milanesas de bife de chorizo en El Preferido de Palermo Foto: Instagram / @elpreferidodepalermo

Todos estos platos forman parte del menú de degustación, que está disponible en versión larga y corta, además de brindar la opción de sumarle vinos o no. Es una opción quese puede compartir.

Este menú es ideal para probar varias opciones y compartir. En los primeros días deseptiembre 2025, el menú largo con el maridaje tenía un valor de $250 mil.