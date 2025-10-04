Schiacciata de papa: la receta y los ingredientes de este exquisito pan italiano similar a la focaccia

Esta masa horneada, oriunda de la Toscana, se prepara tradicionalmente siguiendo la técnica del doble levado y usando además una generosa cantidad de aceite de oliva. Conocé la preparación para sorprender a todos tus familiares.

Schiacciata. Foto: TuscanyPeople.

La harina es la base de dos grandes recetas, la pasta y la pizza, pero también de otras muchas elaboraciones, como por ejemplo, la schiacciata de papa, un pan plano similar a la focaccia, aunque más crujiente y fino.

Esta masa horneada, oriunda de la Toscana (Italia), se prepara tradicionalmente siguiendo la técnica del doble levado y usando además una generosa cantidad de aceite de oliva, que le otorga su textura única.

La schiacciata suele prepararse en forma de sándwich, rellenándose de los clásicos embutidos italianos, con quesos como la burrata, con verduras asadas o frescas, o untables de diferentes tipos.

Esta exquisita comida se puede conservar a temperatura ambiente hasta 24 horas. Si se desea guardar más tiempo, es recomendable refrigerarla en un recipiente hermético hasta tres días.

La receta de la schiaccata de papa

Ingredientes

400 gramos de papas pequeñas

200 gramos de harina de trigo 00

320 gramos de agua a temperatura ambiente

3 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra (más extra para pincelar)

1 cucharadita de sal

Romero fresco

El paso a paso de la preparación

Mezclá el agua, el aceite de oliva y la sal en un bol. Emulsioná vigorosamente hasta que la sal se disuelva completamente. Incorporá la harina tamizada poco a poco, mezclando con una varilla hasta obtener una masa líquida y homogénea. Lavá y pelá las papas. Con una mandolina, cortalas en rodajas muy finas. Incorporá las papas a la masa y asegurate de que todas las láminas queden bien cubiertas. Forrá una bandeja de horno con papel vegetal y vierte toda la mezcla, extendiéndola de manera uniforme para que quede una capa fina. Distribuí el romero fresco por encima a tu gusto. Horneá en horno precalentado a 200 °C (preferentemente con ventilador) durante 45-50 minutos, hasta que la superficie esté crujiente y dorada. Sacá del horno y, cuando esté aún caliente, pincelá la superficie con un poco más de aceite de oliva virgen extra. Cortá en porciones y serví de inmediato.

Tiempos de preparación

Preparación de ingredientes : 15 minutos

Emulsionado y mezcla : 5 minutos

Cortado de papas : 5 minutos

Montaje : 5 minutos

Cocción : 45-50 minutos

Tiempo total: 75 minutos

