Schiacciata de papa: la receta y los ingredientes de este exquisito pan italiano similar a la focaccia

Esta masa horneada, oriunda de la Toscana, se prepara tradicionalmente siguiendo la técnica del doble levado y usando además una generosa cantidad de aceite de oliva. Conocé la preparación para sorprender a todos tus familiares.
sábado, 4 de octubre de 2025, 22:20
Foto: TuscanyPeople.

La harina es la base de dos grandes recetas, la pasta y la pizza, pero también de otras muchas elaboraciones, como por ejemplo, la schiacciata de papa, un pan plano similar a la focaccia, aunque más crujiente y fino.

Esta masa horneada, oriunda de la Toscana (Italia), se prepara tradicionalmente siguiendo la técnica del doble levado y usando además una generosa cantidad de aceite de oliva, que le otorga su textura única.

La schiacciata suele prepararse en forma de sándwich, rellenándose de los clásicos embutidos italianos, con quesos como la burrata, con verduras asadas o frescas, o untables de diferentes tipos.

Esta exquisita comida se puede conservar a temperatura ambiente hasta 24 horas. Si se desea guardar más tiempo, es recomendable refrigerarla en un recipiente hermético hasta tres días.

La receta de la schiaccata de papa

Ingredientes

  • 400 gramos de papas pequeñas
  • 200 gramos de harina de trigo 00
  • 320 gramos de agua a temperatura ambiente
  • 3 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra (más extra para pincelar)
  • 1 cucharadita de sal
  • Romero fresco
El paso a paso de la preparación

  1. Mezclá el agua, el aceite de oliva y la sal en un bol. Emulsioná vigorosamente hasta que la sal se disuelva completamente.
  2. Incorporá la harina tamizada poco a poco, mezclando con una varilla hasta obtener una masa líquida y homogénea.
  3. Lavá y pelá las papas. Con una mandolina, cortalas en rodajas muy finas.
  4. Incorporá las papas a la masa y asegurate de que todas las láminas queden bien cubiertas.
  5. Forrá una bandeja de horno con papel vegetal y vierte toda la mezcla, extendiéndola de manera uniforme para que quede una capa fina.
  6. Distribuí el romero fresco por encima a tu gusto.
  7. Horneá en horno precalentado a 200 °C (preferentemente con ventilador) durante 45-50 minutos, hasta que la superficie esté crujiente y dorada.
  8. Sacá del horno y, cuando esté aún caliente, pincelá la superficie con un poco más de aceite de oliva virgen extra.
  9. Cortá en porciones y serví de inmediato.

Tiempos de preparación

  • Preparación de ingredientes: 15 minutos
  • Emulsionado y mezcla: 5 minutos
  • Cortado de papas: 5 minutos
  • Montaje: 5 minutos
  • Cocción: 45-50 minutos
  • Tiempo total: 75 minutos
El valor nutricional de cada porción de schiaccata de papa

  • Aproximadamente 150-170 kcal
  • Carbohidratos: 30-32 gramos
  • Grasas: 3-4 gramos
  • Proteínas: 2-3 gramos
  • Fibra: 2 gramos
  • Sal: 0,7-1 gramos