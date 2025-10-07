Rolls de queso ideales para una juntada con amigos: cómo preparar este delicioso bocadillo esponjoso y lleno de sabor

La masa de este bocadito se prepara con facilidad y el resultado es irresistible: queda dorada, esponjosa y llena de sabor.

Rolls de queso. Foto: Pinterest.

Los rolls de queso son ideales para compartir en una juntada familiar o con amigos: su sabor delicioso y su crocancia conquistan cualquier paladar. Además, la masa es fácil de preparar y el resultado final es irresistible: dorados, esponjosos y llenos de sabor.

Receta de los rolls de queso

Ingredientes (para 10 a 12 unidades)

Para la masa:

Harina común 000: 500 g

Levadura seca: 10 g (o 25 g de fresca)

Azúcar: 1 cda

Sal: 1 cda

Manteca: 50 g (a temperatura ambiente)

Agua tibia: 250 ml aprox.

Leche: 50 ml

Para el relleno:

Queso rallado: 200 g (puede ser mezcla de mozzarella, reggianito y pategrás)

Manteca derretida: 50 g

Opcional: orégano, ajo en polvo o ají molido para darle un toque

Paso a paso

1- Activar la levadura:

En un bol pequeño, mezclá la levadura con el azúcar y un poco del agua tibia. Dejá reposar unos 10 minutos hasta que espume.

2- Formar la masa:

En un bol grande, mezclá la harina y la sal. Hacé un hueco en el centro y agregá la mezcla de levadura, el resto del agua, la leche y la manteca.

Amasá hasta lograr una masa suave y elástica (unos 10 minutos).

3- Primer levado:

Cubrí el bol con un repasador y dejá reposar en lugar templado hasta que duplique su volumen (aprox. 1 hora).

4- Armar los rolls:

Estirá la masa en forma de rectángulo (de 1 cm de espesor).

Pintá con la manteca derretida y espolvoreá el queso (y condimentos si querés).

Enrollá la masa como si fuera un pionono y cortá rodajas de unos 3 cm de grosor.

5- Segundo levado:

Acomodá los rolls en una placa enmantecada o con papel manteca, dejando un poco de espacio entre ellos.

Tapá y dejá reposar 30 minutos más.

6- Horneado:

Precalentá el horno a 180 °C.

Horneá los rolls de 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados y el queso burbujee.

7- Extra sabrosos:

Al salir del horno, podés pintarlos con un poco más de manteca derretida o espolvorear queso rallado extra por encima.