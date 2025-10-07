Rolls de queso ideales para una juntada con amigos: cómo preparar este delicioso bocadillo esponjoso y lleno de sabor
Los rolls de queso son ideales para compartir en una juntada familiar o con amigos: su sabor delicioso y su crocancia conquistan cualquier paladar. Además, la masa es fácil de preparar y el resultado final es irresistible: dorados, esponjosos y llenos de sabor.
Receta de los rolls de queso
Ingredientes (para 10 a 12 unidades)
Para la masa:
- Harina común 000: 500 g
- Levadura seca: 10 g (o 25 g de fresca)
- Azúcar: 1 cda
- Sal: 1 cda
- Manteca: 50 g (a temperatura ambiente)
- Agua tibia: 250 ml aprox.
- Leche: 50 ml
Para el relleno:
- Queso rallado: 200 g (puede ser mezcla de mozzarella, reggianito y pategrás)
- Manteca derretida: 50 g
- Opcional: orégano, ajo en polvo o ají molido para darle un toque
Paso a paso
1- Activar la levadura:
En un bol pequeño, mezclá la levadura con el azúcar y un poco del agua tibia. Dejá reposar unos 10 minutos hasta que espume.
2- Formar la masa:
En un bol grande, mezclá la harina y la sal. Hacé un hueco en el centro y agregá la mezcla de levadura, el resto del agua, la leche y la manteca.
Amasá hasta lograr una masa suave y elástica (unos 10 minutos).
3- Primer levado:
Cubrí el bol con un repasador y dejá reposar en lugar templado hasta que duplique su volumen (aprox. 1 hora).
4- Armar los rolls:
Estirá la masa en forma de rectángulo (de 1 cm de espesor).
Pintá con la manteca derretida y espolvoreá el queso (y condimentos si querés).
Enrollá la masa como si fuera un pionono y cortá rodajas de unos 3 cm de grosor.
5- Segundo levado:
Acomodá los rolls en una placa enmantecada o con papel manteca, dejando un poco de espacio entre ellos.
Tapá y dejá reposar 30 minutos más.
6- Horneado:
Precalentá el horno a 180 °C.
Horneá los rolls de 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados y el queso burbujee.
7- Extra sabrosos:
Al salir del horno, podés pintarlos con un poco más de manteca derretida o espolvorear queso rallado extra por encima.