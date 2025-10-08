El snack que nunca falla: cómo hacer los mejores fosforitos de jamón y queso para compartir con amigos
Los clásicos fosforitos de jamón y queso son de los más vendidos en panaderías, ya que se utilizan para meriendas saladas, en las mesas de cumpleaños y hasta como almuerzo o cena. Sin embargo, también se pueden hacer en casa de forma muy fácil y en solamente 20 minutos.
Aunque hacer hojaldre es algo complicado, se puede reemplazar por masa de tarta comprada, que ya hizo todo el proceso y solamente tenemos que utilizarla para cocinar. De hecho, solamente dos láminas alcanzan para poder hacer fosforitos ricos, crujientes y brillantes.
Se trata de una receta ideal para hacer con los niños en sus tiempos libres, ya que además de ser súper fácil, los ayuda a poder seguir correctamente el paso a paso y conectar con su instinto de pequeños chefs.
Paso a paso, cómo hacer los mejores fosforitos de jamón y queso con masa de hojaldre
Ingredientes (rinde aprox. 12 unidades)
- 2 planchas de masa de hojaldre (puede ser comprada).
- 200 g de jamón cocido.
- 200 g de queso mozzarella o queso en fetas tipo sándwich.
- 1 huevo (para pintar).
- Semillas de sésamo (opcional).
- Harina (para estirar la masa si es necesario).
También podría interesarte
Paso a paso
1- Precalentar el horno a 200 °C (fuerte) y mientras tanto, estirar un poco la masa con palo de amasar si es muy gruesa. Sobre una de las planchas, colocar el jamón y el queso distribuidos uniformemente, dejando un pequeño borde en los costados.
2- Tapar con la otra plancha de masa, presionando suavemente los bordes para sellar. Luego, cortar en tiras rectangulares del tamaño deseado (clásicos son de unos 2,5 x 10 cm aprox.).
3- Pasarlos a una bandeja para horno con papel manteca o ligeramente enharinada. Batir el huevo y pintar la superficie de cada fosforito.
4- Espolvorear con semillas de sésamo si querés darles un toque panadero. Hornear durante 15 a 20 minutos, hasta que estén bien dorados y el hojaldre haya subido. Dejar enfriar apenas y servir tibios, ya que son irresistibles recién hechos.