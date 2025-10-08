El snack que nunca falla: cómo hacer los mejores fosforitos de jamón y queso para compartir con amigos

Este snack es el favorito de los amantes de la comida salada y los brunchs improvisados. Qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de realizar la receta.

Fosforitos de jamón y queso. Fuente: Paulina Cocina

Los clásicos fosforitos de jamón y queso son de los más vendidos en panaderías, ya que se utilizan para meriendas saladas, en las mesas de cumpleaños y hasta como almuerzo o cena. Sin embargo, también se pueden hacer en casa de forma muy fácil y en solamente 20 minutos.

Aunque hacer hojaldre es algo complicado, se puede reemplazar por masa de tarta comprada, que ya hizo todo el proceso y solamente tenemos que utilizarla para cocinar. De hecho, solamente dos láminas alcanzan para poder hacer fosforitos ricos, crujientes y brillantes.

Se trata de una receta ideal para hacer con los niños en sus tiempos libres, ya que además de ser súper fácil, los ayuda a poder seguir correctamente el paso a paso y conectar con su instinto de pequeños chefs.

Fosforitos de jamón y queso. Fuente: Paulina Cocina

Paso a paso, cómo hacer los mejores fosforitos de jamón y queso con masa de hojaldre

Ingredientes (rinde aprox. 12 unidades)

2 planchas de masa de hojaldre (puede ser comprada).

200 g de jamón cocido.

200 g de queso mozzarella o queso en fetas tipo sándwich.

1 huevo (para pintar).

Semillas de sésamo (opcional).

Harina (para estirar la masa si es necesario).

Paso a paso

1- Precalentar el horno a 200 °C (fuerte) y mientras tanto, estirar un poco la masa con palo de amasar si es muy gruesa. Sobre una de las planchas, colocar el jamón y el queso distribuidos uniformemente, dejando un pequeño borde en los costados.

2- Tapar con la otra plancha de masa, presionando suavemente los bordes para sellar. Luego, cortar en tiras rectangulares del tamaño deseado (clásicos son de unos 2,5 x 10 cm aprox.).

3- Pasarlos a una bandeja para horno con papel manteca o ligeramente enharinada. Batir el huevo y pintar la superficie de cada fosforito.

4- Espolvorear con semillas de sésamo si querés darles un toque panadero. Hornear durante 15 a 20 minutos, hasta que estén bien dorados y el hojaldre haya subido. Dejar enfriar apenas y servir tibios, ya que son irresistibles recién hechos.