Torta de chocolate y jengibre sin TACC del chef Pedro Lambertini:

Torta de chocolate y jengibre sin TACC. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Para quienes buscan un postre sin TACC pero lleno de sabor, es ideal hacer la torta de chocolate y jengibre. En esta receta el chocolate es el gran protagonista, ya que brinda una textura densa y casi cremosa, mientras que el jengibre aporta un toque levemente picante y aromático que la hace distinta. Cabe aclarar que esta torta no lleva harina, por lo que al salir del horno puede bajar un poco, pero eso es parte de su encanto.

Además, otra cosa que hay que tener en cuenta es que suele mejorar con el paso de las horas: al día siguiente, los sabores se asientan y se vuelven más profundos, perfecta para llevar a una juntada o para darse un gusto con algo diferente. A continuación, la receta completa del chef Pedro Lambertini.

Torta de chocolate y jengibre sin TACC. Foto: Instagram/pedrolambertini

Receta de la torta de chocolate y jengibre sin TACC

Ingredientes para la torta de chocolate y jengibre de Pedro Lambertini

5 huevos

200 g de azúcar

250 g de chocolate semiamargo @codelandchocolates

250 g de manteca (mantequilla)

75 ml de jugo de jengibre

40 g de polenta o harina de maíz

1 cda de cacao amargo

1 cdita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Para acompañar

250 g de crema

2 cditas de azúcar

Gotas de extracto de vainilla

150 g de arándanos frescos

1 taza de quinotos en almíbar

Torta de chocolate y jengibre sin TACC. Foto: Instagram/pedrolambertini

Paso a paso: cómo preparar esta deliciosa receta sin TACC

Precalentar el horno a 150 °C. Forrar un molde desmontable con papel aluminio, enmantecar y “empolentar” (enharinar con polenta). Colocar en el vaso de una licuadora, mixer o molinillo de café la polenta, el cacao, el polvo de hornear y la sal, y moler hasta obtener una harina. Picar el chocolate, colocarlo junto con la manteca en un perol y derretir a baño María sin que el agua toque la base del recipiente para que el chocolate no se queme. Integrar con una espátula y retirar del calor. Incorporar el jugo de jengibre. Batir los huevos con el azúcar a punto letra (blancos y espumosos, de forma que al levantar el batidor la marca que cae no se integre de inmediato con la superficie). Integrar la mezcla de chocolate y luego los secos, incorporándolos suavemente con una espátula y movimientos envolventes. Volcar en el molde y cocinar durante aproximadamente 1 hora.

Los tips sobre el jengibre del chef: cómo extraer su jugo o reemplazarlo

El jugo de jengibre se hace mejor con extractor. Si no tenés, pelalo, rallalo y apretalo con las manos. También podés usarlo con fibra: con 40 g alcanza, según uno de los tips que brindó el chef Pedro Lambertini en su posteo.

Por otro lado, el cocinero aseguró que conviene tapar la torta con papel aluminio y usar un molde alto, así no toca el papel cuando crece. Si la mezcla pasa la mitad del molde, mejor no tapar. Al sacarla del horno puede bajar un poco: es normal porque no lleva harina. Queda más rica si la comés al día siguiente o a las 48 horas. Con crema batida es ideal, y los frutos rojas le quedan muy bien.

Torta de chocolate y jengibre sin TACC. Foto: Instagram/pedrolambertini

Reemplazos del jugo de jengibre (con sabor intenso):

A la naranja : licor de naranja (Cointreau o Grand Marnier) + ralladura de dos naranjas.

A la grosella negra : licor de cassis.

Al café: 3 cucharadas de café instantáneo + agua.

A la menta : licor de menta.

A la almendra: amaretto.

La clave es que el reemplazo tenga fuerza. No usar jugo de naranja (muy suave) ni de limón (no combina). Los licores funcionan mejor porque concentran sabor.