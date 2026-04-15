La solución perfecta para sorprender a tus visitas durante el desayuno o la merienda acompañando un rico mate o café. Foto: Generada con Gemini IA

Si estás pensando en hacer una versión más económica del clásico brownie de chocolate, en este artículo te compartiremos una receta súper deliciosa que no lleva manteca y te permitirá cuidar tu bolsillo.

Esta propuesta, llena de sabor a chocolate, podrá resolverte cualquier desayuno o merienda sin problema. El brownie es ideal para satisfacer tus antojos dulces y para quedar muy bien con visitas que vienen a compartir un mate, un té o un café a tu casa.

Por si fuera poco, el brownie de chocolate es un postre que combina a la perfección con pasas de uva y frutos secos como nueces, almendras, maní, pistacho o castañas de cajú.

Aunque, en esta oportunidad, avanzaremos con la versión más económica y fácil. Pero no pierdas de vista que siempre le podés darle tu propia impronta a esta y otras recetas dulces.

Brownie de chocolate: conocé cómo sumarles unos hilos de chocolate para elevar su presentación a otro nivel. Foto: Ph Freepik

En el caso que le quieras dar un toque extra de chocolate, podés agregar chips de chocolate blanco o negro, o chocolate cortado en trozos. Se pueden mezclar en la preparación o colocarlos en la superficie del brownie.

Para los que piensan aprovechar esta receta para cuando reciban visitas, se le puede agregar helado de crema americana (nunca falla) o unos hilos de salsa de chocolate; que le sumarán muchísimo en la presentación.

Ingredientes para cocinar un brownie de chocolate económico

200 gramos de Chocolate semi amargo

200 gramos de Margarina

3 huevos medianos

200 gramos de Azúcar

80 gramos de Harina

Brownie de chocolate: un clásico que nadie se quiere perder. Foto: Ph Freepik

Paso a paso: cómo hacer brownie de chocolate sin manteca y con pocos ingredientes