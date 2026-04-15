Brownies fáciles y baratos: la receta sin manteca para prepararlos súper chocolatosos y sin gastar de más
Descubrí cómo preparar una versión económica y súper deliciosa del clásico brownie de chocolate, ideal para cuidar tu bolsillo sin sacrificar el sabor.
Si estás pensando en hacer una versión más económica del clásico brownie de chocolate, en este artículo te compartiremos una receta súper deliciosa que no lleva manteca y te permitirá cuidar tu bolsillo.
Esta propuesta, llena de sabor a chocolate, podrá resolverte cualquier desayuno o merienda sin problema. El brownie es ideal para satisfacer tus antojos dulces y para quedar muy bien con visitas que vienen a compartir un mate, un té o un café a tu casa.
Por si fuera poco, el brownie de chocolate es un postre que combina a la perfección con pasas de uva y frutos secos como nueces, almendras, maní, pistacho o castañas de cajú.
Aunque, en esta oportunidad, avanzaremos con la versión más económica y fácil. Pero no pierdas de vista que siempre le podés darle tu propia impronta a esta y otras recetas dulces.
En el caso que le quieras dar un toque extra de chocolate, podés agregar chips de chocolate blanco o negro, o chocolate cortado en trozos. Se pueden mezclar en la preparación o colocarlos en la superficie del brownie.
Para los que piensan aprovechar esta receta para cuando reciban visitas, se le puede agregar helado de crema americana (nunca falla) o unos hilos de salsa de chocolate; que le sumarán muchísimo en la presentación.
Ingredientes para cocinar un brownie de chocolate económico
- 200 gramos de Chocolate semi amargo
- 200 gramos de Margarina
- 3 huevos medianos
- 200 gramos de Azúcar
- 80 gramos de Harina
Paso a paso: cómo hacer brownie de chocolate sin manteca y con pocos ingredientes
- Pesamos y separamos cada uno de los ingredientes mencionados en la lista de ingredientes.
- Precalentamos el horno a 180 grados por diez minutos.
- Preparamos el molde donde vamos a colocar la mezcla, podemos utilizar un pincel y pintarlo con aceite. También se puede usar papel manteca.
- Cortamos en trozos la margarina y el chocolate, lo llevamos al microondas en tandas de 20 segundos (para evitar que se queme) hasta tenerlo todo derretido y que se forme una mezcla homogénea.
- En un recipiente cascamos los huevos y agregamos el azúcar. Mezclamos hasta integrar bien los ingredientes.
- Una vez que tenemos la mezcla de la margarina y el chocolate, controlamos que la temperatura esté tibia y lo agregamos a los huevos con azúcar.
- Con la ayuda de un tamizador agregamos la harina, poco a poco. Hasta tener una mezcla lisa.
- Vertemos la mezcla en el molde ya preparado y llevamos al horno por unos 15 minutos
- Luego con el horno a 200 grados cocinamos el brownie por 20 minutos. Para corroborar que está cocido, lo pinchamos con un cuchillo para chequear que la mezcla no esté cruda.