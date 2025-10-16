Pan de banana casero: la receta más fácil y rica para aprovechar la fruta madura

Es húmedo, esponjoso y lleno de sabor. Ideal para el desayuno, merienda o incluso un snack saludable sin gastar de más.

Cómo hacer pan de banana.

Las bananas maduras en la frutera no tienen que terminar en la basura, ya que, con pocos ingredientes, pueden convertirse en menos de una hora en un delicioso pan casero. La gran sorpresa es que se trata de un postre húmedo, aromático y perfecto para compartir con mate, café, té o incluso un licuado para disfrutar de los días de primavera con una bebida fresca.

Uno de los mejores beneficios de esta receta es que puede guardarse en la heladera por varios días y se adapta a cualquier topping: chocolate, nueces, avena o hacerla sin azúcar, si preferís algo más liviano. Además, resulta ideal para quienes buscan una opción casera y sin conservantes.

Pan de banana Foto: freepik

Paso a paso: cómo hacer pan de banana húmedo y lleno de sabor

Ingredientes (para un molde tipo budín mediano)

2 o 3 bananas bien maduras (cuanto más negras, mejor).

2 huevos.

½ taza de azúcar (puede ser blanca, rubia o mascabo).

⅓ taza de aceite neutro (o manteca derretida).

1 ½ taza de harina leudante (o harina común + 1 cdita de polvo de hornear).

1 cdita de esencia de vainilla.

1 pizca de sal.

Opcional: nueces picadas, chips de chocolate, canela, avena.

Paso a paso

Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá o forrá con papel manteca un molde de budín. Pisá las bananas con un tenedor en un bowl grande hasta que quede un puré y después agregá los huevos, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclá bien hasta integrar.

Pan de banana Foto: freepik

Incorporá la harina tamizada con la pizca de sal. Mezclá suavemente hasta que no queden grumos. Si querés, sumá nueces, chips de chocolate o canela para darle un toque distinto. Volcá la mezcla en el molde y llevá al horno por aproximadamente 40 a 50 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Dejá enfriar antes de desmoldar.

Si te gusta más húmedo, agregale una banana más. Y en el caso de que quieras una opción más saludable, podés usar harina integral y reemplazar el azúcar por puré de manzana o miel. Recordá que se puede freezar en porciones envueltas en film y recalentar cuando quieras.