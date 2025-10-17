Rápido y fácil: el truco infalible para que la palta madure y poder comerla en su punto justo

Este super alimento es uno de los más consumidos por los deportistas gracias a su fuente de vitaminas. Cómo llegar al punto justo para ser consumida.

Aderezo de palta, una sana opción y muy deliciosa. Foto: Unsplash.

La palta es uno de los alimentos que, con el paso del tiempo, se fue volviendo más popular por los múltiples beneficios que aporta al organismo y al bienestar de las personas. A pesar de ser tan versátil y apto tanto para desayunos, como para almuerzos, cenas, e incluso snacks, esta fruta tarda mucho en llegar a su punto justo para ser consumida.

Cuando una palta está muy verde por fuera, es una clara señal de que no está lista para agregar a las comidas. A través de TikTok, se hizo viral un increíble truco para acelerar el proceso de maduración de la palta y sólo se necesitan pocos artículos para ponerlo en práctica.

La palta, el alimento de moda Foto: Freepik

Cómo hacer para que la palta madure rápido

Para poner en funcionamiento esta técnica infalible será necesario tener a mano un cuchillo, papel aluminio y una sartén, ya que va a ser necesario prender la cocina. Luego, solo hace falta seguir los siguientes pasos:

Hacer 5 o 6 cortes poco profundos sobre la piel de la palta. Esto hará que libere etileno y acelere su maduración. Luego envolver la palta con papel aluminio, para retener el etileno. Colocar la palta envuelta en una sartén a fuego medio durante 5 minutos. El calor ayudará a que se ablande. Retirar la fruta del fuego, dejar que se enfríe y disfrutarla.

Palta.

Además de hacer madurar más rápido, esta técnica le da a la palta un sabor y textura única que es perfecta para acompañar cualquier comida o disfrutar como snack.

Palta: ¿quiénes deben moderar su consumo?

Aunque la palta es segura para la mayoría, personas con insuficiencia renal avanzada deben controlar su ingesta debido a su elevado contenido de potasio. Para el resto, este fruto es un complemento nutritivo, versátil y delicioso que puede incorporarse tanto en recetas dulces como saladas.

Palta. Foto: Unsplash

Con su combinación de sabor, textura y beneficios comprobados, la palta continúa consolidándose como uno de los alimentos más populares y saludables de la cocina, ideal para quienes buscan cuidar su salud sin renunciar al placer de comer.