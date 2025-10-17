Rápido y fácil: el truco infalible para que la palta madure y poder comerla en su punto justo
La palta es uno de los alimentos que, con el paso del tiempo, se fue volviendo más popular por los múltiples beneficios que aporta al organismo y al bienestar de las personas. A pesar de ser tan versátil y apto tanto para desayunos, como para almuerzos, cenas, e incluso snacks, esta fruta tarda mucho en llegar a su punto justo para ser consumida.
Cuando una palta está muy verde por fuera, es una clara señal de que no está lista para agregar a las comidas. A través de TikTok, se hizo viral un increíble truco para acelerar el proceso de maduración de la palta y sólo se necesitan pocos artículos para ponerlo en práctica.
Cómo hacer para que la palta madure rápido
Para poner en funcionamiento esta técnica infalible será necesario tener a mano un cuchillo, papel aluminio y una sartén, ya que va a ser necesario prender la cocina. Luego, solo hace falta seguir los siguientes pasos:
- Hacer 5 o 6 cortes poco profundos sobre la piel de la palta. Esto hará que libere etileno y acelere su maduración.
- Luego envolver la palta con papel aluminio, para retener el etileno.
- Colocar la palta envuelta en una sartén a fuego medio durante 5 minutos. El calor ayudará a que se ablande.
- Retirar la fruta del fuego, dejar que se enfríe y disfrutarla.
Además de hacer madurar más rápido, esta técnica le da a la palta un sabor y textura única que es perfecta para acompañar cualquier comida o disfrutar como snack.
Palta: ¿quiénes deben moderar su consumo?
Aunque la palta es segura para la mayoría, personas con insuficiencia renal avanzada deben controlar su ingesta debido a su elevado contenido de potasio. Para el resto, este fruto es un complemento nutritivo, versátil y delicioso que puede incorporarse tanto en recetas dulces como saladas.
Con su combinación de sabor, textura y beneficios comprobados, la palta continúa consolidándose como uno de los alimentos más populares y saludables de la cocina, ideal para quienes buscan cuidar su salud sin renunciar al placer de comer.