El plato de pastas con el que Valentina Cervantes conquistó al jurado de MasterChef Celebrity: qué lleva la receta
En la última gala de MasterChef Celebrity Argentina, los participantes tenían que cocinar algo que los representara, usando un ingrediente sorpresa. A Valentina Cervantes le tocó el queso azul, y lo transformó en el protagonista de un plato que destacó por su delicadeza y presentación impecable.
Los chefs elogiaron su técnica, la prolijidad y la creatividad con la que logró equilibrar los sabores.
Receta para hacer ñoquis de papa con salsa de queso azul
Ingredientes para los ñoquis de papa
- 1 kg de papas
- 200 g de harina común (aproximadamente)
- 1 yema de huevo
- Sal y nuez moscada, a gusto
Paso a paso
- Cocinar las papas con cáscara hasta que estén blandas.
- Pelarlas aún calientes y hacer un puré seco y sin grumos.
- Una vez tibio, incorporar la yema, sal, nuez moscada y agregar la harina poco a poco hasta obtener una masa suave.
- Formar rollitos, cortar los ñoquis y marcarlos con un tenedor.
- Cocinar en agua con sal hasta que floten.
Ingredientes para la salsa de queso azul
- 150 g de queso azul
- 200 ml de crema de leche
- 1 cucharada de manteca
- Pimienta negra y nuez moscada
- (Opcional) Hojas de albahaca, perejil o nueces para decorar
Paso a paso
- En una sartén, derretir la manteca y añadir la crema de leche.
- Incorporar el queso azul desmenuzado y revolver a fuego bajo hasta lograr una mezcla cremosa y uniforme.
- Condimentar con pimienta y nuez moscada al gusto.
Tip del chef Donato De Santis: para potenciar el sabor, se puede sumar un poco de queso azul molido dentro de la masa de los ñoquis. Servirlos recién cocidos, con la salsa bien caliente por encima y un toque final de perejil o nueces picadas.
El resultado: un plato reconfortante y lleno de sabor, donde la textura suave de la papa se fusiona con la intensidad del queso azul, ideal para compartir en una comida especial.