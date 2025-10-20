El plato de pastas con el que Valentina Cervantes conquistó al jurado de MasterChef Celebrity: qué lleva la receta

La modelo y pareja de Enzo Fernández sorprendió en MasterChef Celebrity con un plato sencillo, pero lleno de sabor. Te mostramos paso a paso cómo replicar en casa esta receta que se convirtió en tendencia.
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 20 de octubre de 2025, 18:50
Valentina Cervantes en MasterChef.
Valentina Cervantes en MasterChef. Foto: Telefe.

En la última gala de MasterChef Celebrity Argentina, los participantes tenían que cocinar algo que los representara, usando un ingrediente sorpresa. A Valentina Cervantes le tocó el queso azul, y lo transformó en el protagonista de un plato que destacó por su delicadeza y presentación impecable.

Los chefs elogiaron su técnica, la prolijidad y la creatividad con la que logró equilibrar los sabores.

Ñoquis de papa con salsa de queso azul, la receta de Valentina Cervantes. Foto: X @chismepicante12

Receta para hacer ñoquis de papa con salsa de queso azul

Ingredientes para los ñoquis de papa

  • 1 kg de papas
  • 200 g de harina común (aproximadamente)
  • 1 yema de huevo
  • Sal y nuez moscada, a gusto
Ñoquis. Foto: Freepik
Receta para hacer ñoquis. Foto: Freepik.

Paso a paso

También podría interesarte

MasterChef Celebrity: quién quedó eliminado y quién abandonó por decisión propia el reality de cocina

MasterChef Celebrity: quién quedó eliminado y quién abandonó por decisión propia el reality de cocina

Chipá de espinaca: una receta riquísima, super fácil y esponjosa para acompañar el mate

Chipá de espinaca: una receta riquísima, super fácil y esponjosa para acompañar el mate

  1. Cocinar las papas con cáscara hasta que estén blandas.
  2. Pelarlas aún calientes y hacer un puré seco y sin grumos.
  3. Una vez tibio, incorporar la yema, sal, nuez moscada y agregar la harina poco a poco hasta obtener una masa suave.
  4. Formar rollitos, cortar los ñoquis y marcarlos con un tenedor.
  5. Cocinar en agua con sal hasta que floten.

Ingredientes para la salsa de queso azul

  • 150 g de queso azul
  • 200 ml de crema de leche
  • 1 cucharada de manteca
  • Pimienta negra y nuez moscada
  • (Opcional) Hojas de albahaca, perejil o nueces para decorar
Ñoquis. Foto: Freepik.
Receta para hacer ñoquis. Foto: Freepik.

Paso a paso

  1. En una sartén, derretir la manteca y añadir la crema de leche.
  2. Incorporar el queso azul desmenuzado y revolver a fuego bajo hasta lograr una mezcla cremosa y uniforme.
  3. Condimentar con pimienta y nuez moscada al gusto.

Tip del chef Donato De Santis: para potenciar el sabor, se puede sumar un poco de queso azul molido dentro de la masa de los ñoquis. Servirlos recién cocidos, con la salsa bien caliente por encima y un toque final de perejil o nueces picadas.

El resultado: un plato reconfortante y lleno de sabor, donde la textura suave de la papa se fusiona con la intensidad del queso azul, ideal para compartir en una comida especial.