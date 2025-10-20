El plato de pastas con el que Valentina Cervantes conquistó al jurado de MasterChef Celebrity: qué lleva la receta

La modelo y pareja de Enzo Fernández sorprendió en MasterChef Celebrity con un plato sencillo, pero lleno de sabor. Te mostramos paso a paso cómo replicar en casa esta receta que se convirtió en tendencia.

Valentina Cervantes en MasterChef. Foto: Telefe.

En la última gala de MasterChef Celebrity Argentina, los participantes tenían que cocinar algo que los representara, usando un ingrediente sorpresa. A Valentina Cervantes le tocó el queso azul, y lo transformó en el protagonista de un plato que destacó por su delicadeza y presentación impecable.

Los chefs elogiaron su técnica, la prolijidad y la creatividad con la que logró equilibrar los sabores.

Ñoquis de papa con salsa de queso azul, la receta de Valentina Cervantes. Foto: X @chismepicante12

Receta para hacer ñoquis de papa con salsa de queso azul

Ingredientes para los ñoquis de papa

1 kg de papas

200 g de harina común (aproximadamente)

1 yema de huevo

Sal y nuez moscada, a gusto

Receta para hacer ñoquis. Foto: Freepik.

Paso a paso

Cocinar las papas con cáscara hasta que estén blandas. Pelarlas aún calientes y hacer un puré seco y sin grumos. Una vez tibio, incorporar la yema, sal, nuez moscada y agregar la harina poco a poco hasta obtener una masa suave. Formar rollitos, cortar los ñoquis y marcarlos con un tenedor. Cocinar en agua con sal hasta que floten.

Ingredientes para la salsa de queso azul

150 g de queso azul

200 ml de crema de leche

1 cucharada de manteca

Pimienta negra y nuez moscada

(Opcional) Hojas de albahaca, perejil o nueces para decorar

Receta para hacer ñoquis. Foto: Freepik.

Paso a paso

En una sartén, derretir la manteca y añadir la crema de leche. Incorporar el queso azul desmenuzado y revolver a fuego bajo hasta lograr una mezcla cremosa y uniforme. Condimentar con pimienta y nuez moscada al gusto.

Tip del chef Donato De Santis: para potenciar el sabor, se puede sumar un poco de queso azul molido dentro de la masa de los ñoquis. Servirlos recién cocidos, con la salsa bien caliente por encima y un toque final de perejil o nueces picadas.

El resultado: un plato reconfortante y lleno de sabor, donde la textura suave de la papa se fusiona con la intensidad del queso azul, ideal para compartir en una comida especial.