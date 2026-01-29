Ñoquis en La Parolaccia. Foto: Instagram/laparolaccia

Si buscás un plan ideal en Buenos Aires para este 29 de enero, Día de los Ñoquis, una de las mejores opciones es La Parolaccia, en Puerto Madero. O cualquiera de sus sucursales ubicadas dentro de Buenos Aires.

Se trata de una de las mejores casas de pasta en la Ciudad de Buenos Aires, y de las más elegidas por locales y turistas. A continuación te contamos sus precios:

Cuánto sale una porción de ñoquis en La Parolaccia

Gnocchi soufflé La Parolaccia

Gnocchi de espinaca gratinados con ave, crema, champignon, pesto, parmesano y jamón cocido: $29.000

Gnocchi di patate gorgonzola

Queso azul y crema: $29.000

Gnocchi di patate bolognese

Pomodoro y carne de ternera: $29.000

Cuál es el plato de pasta más caro de la carta de La Parolaccia

Según la carta de la trattoria que está disponible en el perfil oficial de La Parolaccia, el plato de pasta más caro es Spaghetti de cecco ai frutti di mare, que cuesta $35.500. El detalle es: spaghetti seco italiano, pomodoro, langostinos, calamar, vieiras, chipirones, almejas y mejillones

Mientras, el “Risotto Frutti di Mare”, una opción sin TACC apta para celíacos, cuesta $40.000 y viene con almejas, mejillones, langostinos, vieiras, chipirones y calamares.

Pastas caseras en La Parolaccia. Foto: Instagram @lapiccola.ba

La carta de La Parolaccia también incluye entradas, ensaladas, carnes (de pescado, pollo y vaca), postres y cafetería.

“El personal es muy atento y amable. Volveríamos a ir y probar otras opciones, el lugar es perfecto para una cita”, “Se volvió mi lugar preferido. La comida exquisita y la atención excelente. Gracias por hacerme pasar una linda noche”, “Fuimos a festejar mi cumple y nos atendieron 10 puntos”, “Excelente ambiente, excelente atención y excelentes platos con sus debidas presentaciones”, fueron algunos de los comentarios de los comensales en Google Maps.

Cómo llegar a La Parolaccia de Puerto Madero desde el Obelisco

La Parolaccia es uno de los restaurantes italianos más elegidos de Puerto Madero y una opción ideal tanto para almuerzos como para cenas. Ubicado frente al dique, en Av. Alicia Moreau de Justo 1052, es de fácil acceso desde el centro porteño. A continuación, todas las opciones para llegar desde el Obelisco, ya sea en auto o en transporte público.

En auto

Desde el Obelisco, el trayecto es de aproximadamente 3,5 kilómetros y puede demorar entre 10 y 20 minutos, según el tránsito. Tomar Av. Corrientes hacia el este y continuar por Av. Eduardo Madero. Luego, seguir por Av. Belgrano o Av. Huergo e ingresar a Puerto Madero por Juana Manso o Alicia Moreau de Justo y seguir hasta llegar al restaurante.

Transporte público

Colectivo línea 111 (la más directa):

Se puede tomar cerca del Obelisco, sobre Av. Corrientes. Luego, bajar en las inmediaciones de Av. Alicia Moreau de Justo o Av. Huergo y caminar unas pocas cuadras hasta el restaurante.

Subte + caminata o colectivo:

Tomar el subte línea B en la estación Carlos Pellegrini y bajar en Leandro N. Alem. Desde allí, caminar unos 15 a 20 minutos hasta Puerto Madero o combinar con un colectivo que ingrese al barrio.

Cómo nació La Parolaccia, uno de los restaurantes más exclusivos de Buenos Aires

La Parolaccia fue fundada en 1989 por la familia Letti y rápidamente se convirtió en un referente de la cocina italiana en Buenos Aires. Con el paso de los años abrió varias sucursales, pero la de Puerto Madero, ubicada frente al dique, es la más emblemática.

Su nombre, que significa “la mala palabra” en italiano, es un guiño a la calidez y desfachatez del trato familiar, y no a la grosería.

Por qué se comen ñoquis todos los 29

Aunque no se sabe con certeza cuál es el origen de la costumbre de comer ñoquis de papa cada 29 del mes, hay varias teorías: una de ellas nos lleva a la región italiana de Véneto. Ahí, un mártir cristiano —San Pantaleón— fue agasajado con un plato de ñoquis un 29 de julio. La historia cuenta que durante la comida, Pantaleón predijo que la pesca iba a mejorar en los próximos meses.

Todo se cumplió y, además, cuando levantaron el plato de Pantaleón, encontraron monedas de oro debajo.

Otra teoría es que la costumbre de comer pasta a fin de mes por ser un plato relativamente barato fue traída por los inmigrantes italianos y españoles que llegaron a nuestro país. Además, los italianos de mayor poder adquisitivo solían invitar a los menos pudientes, dejándoles algo de dinero debajo del plato para ayudarlos.

Por eso es que, tradicionalmente, en Argentina se acostumbra a poner un billete debajo de cada plato de ñoquis.