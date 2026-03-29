Ñoquis del 29 en Buenos Aires: 3 bodegones imperdibles para comer bien y gastar poco este domingo
El domingo 29 es sinónimo de ñoquis y tradición en Buenos Aires. Para cumplir con el ritual, estos bodegones porteños ofrecen platos abundantes, sabor casero y precios que todavía valen la pena. Ideal para comer bien y arrancar el mes con buena fortuna.
En Buenos Aires, el 29 del mes no es un día cualquiera. Es la excusa perfecta para sentarse a la mesa, pedir un plato bien abundante y cumplir con uno de los rituales gastronómicos más arraigados del país: comer ñoquis para atraer la buena fortuna. Este domingo 29 de marzo, los bodegones vuelven a ser protagonistas, lejos de las modas y cerca del sabor casero.
Si la idea es comer rico, llenar el plato y pagar precios lógicos, estos tres bodegones clásicos de la Ciudad de Buenos Aires son opciones seguras para respetar la tradición sin resignar bolsillo ni calidad.
1. Barcelona Asturias: ñoquis con estofado como en casa (Palermo)
En una esquina emblemática de Palermo, Barcelona Asturias se consolidó como uno de los bodegones más rendidores de la ciudad. Acá no hay vueltas: platos enormes, recetas clásicas y una clientela fiel que sabe qué venir a buscar.
Los ñoquis de papa con estofado son una elección obligada cada 29. Llegan bien cargados de salsa, con carne tierna y sabor a comida de domingo en familia. Ideal para compartir o para animarse a terminar el plato solo.
- Precio de los ñoquis con estofado: alrededor de $18.000
- Dirección: Av. Córdoba 5899, Palermo
- Dato clave: suele llenarse, especialmente los fines de semana.
2. Pippo Paraná: ñoquis baratos y abundantes en pleno Microcentro
Hablar de Pippo Paraná es hablar de historia porteña. Fundado en 1936, este bodegón del Microcentro es un imán para oficinistas, turistas y fanáticos de las pastas caseras. Manteles de papel, mozos de toda la vida y platos que salen rápido y sin mezquinar.
Los ñoquis de papa son de los más pedidos cada 29 y se pueden acompañar con salsa fileto, tuco, pesto o mixta. La clave de Pippo sigue siendo la misma: porciones abundantes a precios sorprendentemente bajos para la zona.
- Precio de los ñoquis de papa: desde $7.500
- Dirección: Paraná 356, San Nicolás (Microcentro)
- Tip: andá con paciencia, suele haber fila pero rota rápido.
3. El Ferroviario: ñoquis en un clásico popular de Liniers
Conocido por su parrilla y su menú libre, El Ferroviario también es una excelente opción bodegonera para comer pastas caseras. El salón gigante, el ruido constante y las mesas llenas forman parte de la experiencia.
Los ñoquis, disponibles con distintas salsas, son ideales para quienes quieren cumplir con la tradición del 29 en un ambiente bien porteño y sin pretensiones. Porciones grandes y precios acordes a un bodegón de barrio con fama nacional.
- Precio estimado de los ñoquis: desde $10.000
- Dirección: Av. Reservistas Argentinos 219, Liniers
- Plus: ambiente clásico y platos para salir lleno.
Por qué los bodegones siguen siendo la mejor opción para los ñoquis del 29
Mientras muchos restaurantes sofisticaron el ritual, los bodegones mantienen viva la esencia: comida casera, abundante y accesible. Los ñoquis del 29 no necesitan lujo para ser especiales; necesitan buena papa, salsa generosa y una mesa compartida.
Este domingo 29 de marzo, cualquiera de estos tres bodegones ofrece la excusa perfecta para sentarse, poner el billete bajo el plato y empezar el mes con el pie derecho.