Dónde comer ñoquis el 29 Foto: Foto generada con IA

En Buenos Aires, el 29 del mes no es un día cualquiera. Es la excusa perfecta para sentarse a la mesa, pedir un plato bien abundante y cumplir con uno de los rituales gastronómicos más arraigados del país: comer ñoquis para atraer la buena fortuna. Este domingo 29 de marzo, los bodegones vuelven a ser protagonistas, lejos de las modas y cerca del sabor casero.

Si la idea es comer rico, llenar el plato y pagar precios lógicos, estos tres bodegones clásicos de la Ciudad de Buenos Aires son opciones seguras para respetar la tradición sin resignar bolsillo ni calidad.

1. Barcelona Asturias: ñoquis con estofado como en casa (Palermo)

Barcelona Asturias Foto: Instagram @bodegonmaniafest

En una esquina emblemática de Palermo, Barcelona Asturias se consolidó como uno de los bodegones más rendidores de la ciudad. Acá no hay vueltas: platos enormes, recetas clásicas y una clientela fiel que sabe qué venir a buscar.

Los ñoquis de papa con estofado son una elección obligada cada 29. Llegan bien cargados de salsa, con carne tierna y sabor a comida de domingo en familia. Ideal para compartir o para animarse a terminar el plato solo.

Precio de los ñoquis con estofado: alrededor de $18.000

Dirección: Av. Córdoba 5899, Palermo

Dato clave: suele llenarse, especialmente los fines de semana.

2. Pippo Paraná: ñoquis baratos y abundantes en pleno Microcentro

Pippo, el mejor lugar de pastas del Microcentro Foto: Pippo Paraná

Hablar de Pippo Paraná es hablar de historia porteña. Fundado en 1936, este bodegón del Microcentro es un imán para oficinistas, turistas y fanáticos de las pastas caseras. Manteles de papel, mozos de toda la vida y platos que salen rápido y sin mezquinar.

Los ñoquis de papa son de los más pedidos cada 29 y se pueden acompañar con salsa fileto, tuco, pesto o mixta. La clave de Pippo sigue siendo la misma: porciones abundantes a precios sorprendentemente bajos para la zona.

Precio de los ñoquis de papa: desde $7.500

Dirección: Paraná 356, San Nicolás (Microcentro)

Tip: andá con paciencia, suele haber fila pero rota rápido.

3. El Ferroviario: ñoquis en un clásico popular de Liniers

El Ferroviario de Liniers Foto: Facebook El Ferroviario

Conocido por su parrilla y su menú libre, El Ferroviario también es una excelente opción bodegonera para comer pastas caseras. El salón gigante, el ruido constante y las mesas llenas forman parte de la experiencia.

Los ñoquis, disponibles con distintas salsas, son ideales para quienes quieren cumplir con la tradición del 29 en un ambiente bien porteño y sin pretensiones. Porciones grandes y precios acordes a un bodegón de barrio con fama nacional.

Precio estimado de los ñoquis: desde $10.000

Dirección: Av. Reservistas Argentinos 219, Liniers

Plus: ambiente clásico y platos para salir lleno.

Por qué los bodegones siguen siendo la mejor opción para los ñoquis del 29

Mientras muchos restaurantes sofisticaron el ritual, los bodegones mantienen viva la esencia: comida casera, abundante y accesible. Los ñoquis del 29 no necesitan lujo para ser especiales; necesitan buena papa, salsa generosa y una mesa compartida.

Este domingo 29 de marzo, cualquiera de estos tres bodegones ofrece la excusa perfecta para sentarse, poner el billete bajo el plato y empezar el mes con el pie derecho.