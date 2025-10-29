29 de ñoquis caseros: cinco recetas exquisitas para renovar la tradición gastronómica de cada mes

Este delicioso plato puede hacerse de diferentes formas, entre ellas, con calabaza, espinaca, papa, ricota o sémola. Conocé los ingredientes necesarios para cada receta y el paso a paso para sorprender a toda tu familia.

Ñoquis caseros. Foto: Unsplash.

Cada 29 del mes, familias y amigos se reúnen para mantener viva la tradición de comer ñoquis. Esta costumbre, arraigada desde hace décadas, va más allá del simple acto de compartir un plato: se acompaña de gestos simbólicos, como colocar dinero bajo el plato, con la intención de atraer prosperidad y buena suerte.

Las 5 variantes de ñoquis caseros para renovar cada 29 del mes

1- Ñoquis de calabaza

Ñoquis de calabaza. Foto: Bon Viveur.

La variante de ñoquis de calabaza surgió como una respuesta a la estacionalidad de los productos y la necesidad de aprovechar al máximo los vegetales del huerto.

Ingredientes

700 gramos de calabaza

250 gramos de harina 0000

50 gramos de queso rallado

1 huevo

Sal, pimienta y nuez moscada

El paso a paso de su preparación

Cortar y cocinar la calabaza al vapor o al horno para evitar que absorba humedad adicional. Hacer un puré firme, dejar enfriar y mezclar con el huevo, el queso rallado y los condimentos. Agregar harina hasta formar una masa blanda, sin exceder la cantidad para que el ñoqui conserve la suavidad. Formar rollos, cortar en piezas y marcar sobre un tenedor. Cocinarlos en agua hirviendo con sal, apenas suban retirarlos con cuidado.

2- Ñoquis de espinaca

Ñoquis de espinaca. Foto: Bon Viveur.

Otra opción tradicional es la de ñoquis de espinaca, una opción que suma el aporte de vegetales a la masa y resulta en una receta con color y sabor particular.

Ingredientes

250 gramos de ricota fresca

100 gramos de harina 0000

50 gramos de queso rallado

1 atado grande de espinaca

1 huevo

Sal y pimienta

El paso a paso de su preparación

Lavar bien la espinaca, cocer con agua y sal, y escurrir todo el líquido. Picar la espinaca para integrarla con la ricota y el huevo. Sumar el queso rallado, la harina, la sal y la pimienta, mezclando hasta formar una masa húmeda. Armar tiras y cortar ñoquis pequeños. Hervirlos hasta que suban, retirando con una espumadera para no romperlos.

3- Ñoquis de papa

Ñoquis de papa. Foto: Bon Viveur.

El origen de los ñoquis de papa queda vinculado a la llegada de los inmigrantes italianos a Sudamérica. Este plato, valorizado por su simpleza y versatilidad, se convirtió en un clásico indiscutido de la gastronomía hogareña.

Ingredientes

300 gramos de harina 0000

1 kilo de papas harinosas

1 huevo

Sal y nuez moscada al gusto

El paso a paso de su preparación

Cocinar las papas con cáscara hasta que estén blandas. Pelarlas en caliente y hacer un puré fino, sin grumos. Mezclar el puré con el huevo, la sal y la nuez moscada. Incorporar la harina de a poco, amasando suavemente hasta lograr una masa tierna. Formar rollos y cortar en piezas de 2 centímetros. Marcar cada ñoqui sobre un tenedor. Hervirlos en agua con sal hasta que floten.

4- Ñoquis de ricota

Ñoquis de ricota. Foto: Bon Viveur.

Los ñoquis de ricota representan una alternativa elegida por quienes buscan opciones más ligeras y rápidas que la tradicional receta de papa.

Ingredientes

500 gramos de ricota fresca

150 gramos de harina 0000

50 gramos de queso rallado (opcional)

1 huevo

Sal, pimienta y nuez moscada

El paso a paso de su preparación

Disponer la ricota en un bol y desgranarla con un tenedor, para que quede bien suelta. Incorporar el huevo, el queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Agregar de a poco la harina hasta integrar y obtener una masa húmeda pero maleable. Dividir en porciones, hacer tiras cilíndricas y cortar los ñoquis. Cocinarlos en agua hirviendo con sal. Remover suavemente y retirar apenas suben a la superficie.

5- Ñoquis de sémola

Ñoquis de sémola. Foto: Bon Viveur.

Los ñoquis de sémola se diferencian por su textura distinta y su cocción al horno. Originarios de la región del Lacio (Italia), se preparan con sémola de trigo, leche y huevos, y se gratinan con manteca y queso rallado hasta que forman una costra dorada.

Ingredientes

250 gramos de sémola de trigo

100 gramos de queso rallado

50 gramos de manteca

1 litro de leche

2 yemas de huevo

Sal, pimienta y nuez moscada

El paso a paso de su preparación