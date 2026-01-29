Canal 26
Cada 29 del mes, familias y amigos se reúnen para mantener viva la tradición de comer ñoquis. Esta costumbre, arraigada desde hace décadas, va más allá del simple acto de compartir un plato: se acompaña de gestos simbólicos, como colocar dinero bajo el plato, con la intención de atraer prosperidad y buena suerte.

Las 5 variantes de ñoquis caseros para renovar cada 29 del mes

1- Ñoquis de calabaza

Ñoquis de calabaza. Foto: Bon Viveur.

La variante de ñoquis de calabaza surgió como una respuesta a la estacionalidad de los productos y la necesidad de aprovechar al máximo los vegetales del huerto.

Ingredientes

  • 700 gramos de calabaza
  • 250 gramos de harina 0000
  • 50 gramos de queso rallado
  • 1 huevo
  • Sal, pimienta y nuez moscada

El paso a paso de su preparación

  1. Cortar y cocinar la calabaza al vapor o al horno para evitar que absorba humedad adicional.
  2. Hacer un puré firme, dejar enfriar y mezclar con el huevo, el queso rallado y los condimentos.
  3. Agregar harina hasta formar una masa blanda, sin exceder la cantidad para que el ñoqui conserve la suavidad.
  4. Formar rollos, cortar en piezas y marcar sobre un tenedor.
  5. Cocinarlos en agua hirviendo con sal y, apenas suban, retirarlos con cuidado.

2- Ñoquis de espinaca

Ñoquis de espinaca. Foto: Bon Viveur.

Otra opción tradicional es la de ñoquis de espinaca, una opción que suma el aporte de vegetales a la masa y resulta en una receta con color y sabor particular.

Ingredientes

  • 250 gramos de ricota fresca
  • 100 gramos de harina 0000
  • 50 gramos de queso rallado
  • 1 atado grande de espinaca
  • 1 huevo
  • Sal y pimienta

El paso a paso de su preparación

  1. Lavar bien la espinaca, cocer con agua y sal, y escurrir todo el líquido.
  2. Picar la espinaca para integrarla con la ricota y el huevo.
  3. Sumar el queso rallado, la harina, la sal y la pimienta, mezclando hasta formar una masa húmeda.
  4. Armar tiras y cortar ñoquis pequeños.
  5. Hervirlos hasta que suban, retirando con una espumadera para no romperlos.

3- Ñoquis de papa

Ñoquis de papa. Foto: Bon Viveur.

El origen de los ñoquis de papa queda vinculado a la llegada de los inmigrantes italianos a Sudamérica. Este plato, valorizado por su simpleza y versatilidad, se convirtió en un clásico indiscutido de la gastronomía hogareña.

Ingredientes

  • 300 gramos de harina 0000
  • 1 kilo de papas harinosas
  • 1 huevo
  • Sal y nuez moscada al gusto

El paso a paso de su preparación

  1. Cocinar las papas con cáscara hasta que estén blandas. Pelarlas en caliente y hacer un puré fino, sin grumos.
  2. Mezclar el puré con el huevo, la sal y la nuez moscada.
  3. Incorporar la harina de a poco, amasando suavemente hasta lograr una masa tierna.
  4. Formar rollos y cortar en piezas de 2 centímetros.
  5. Marcar cada ñoqui sobre un tenedor.
  6. Hervirlos en agua con sal hasta que floten.

4- Ñoquis de ricota

Ñoquis de ricota. Foto: Bon Viveur.

Los ñoquis de ricota representan una alternativa elegida por quienes buscan opciones más ligeras y rápidas que la tradicional receta de papa.

Ingredientes

  • 500 gramos de ricota fresca
  • 150 gramos de harina 0000
  • 50 gramos de queso rallado (opcional)
  • 1 huevo
  • Sal, pimienta y nuez moscada

El paso a paso de su preparación

  1. Disponer la ricota en un bol y desgranarla con un tenedor, para que quede bien suelta.
  2. Incorporar el huevo, el queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
  3. Agregar de a poco la harina hasta integrar y obtener una masa húmeda pero maleable.
  4. Dividir en porciones, hacer tiras cilíndricas y cortar los ñoquis.
  5. Cocinarlos en agua hirviendo con sal. Remover suavemente y retirar apenas suben a la superficie.

5- Ñoquis de sémola

Ñoquis de sémola. Foto: Bon Viveur.

Los ñoquis de sémola se diferencian por su textura distinta y su cocción al horno. Originarios de la región del Lacio (Italia), se preparan con sémola de trigo, leche y huevos, y se gratinan con manteca y queso rallado hasta que forman una costra dorada.

Ingredientes

  • 250 gramos de sémola de trigo
  • 100 gramos de queso rallado
  • 50 gramos de manteca
  • 1 litro de leche
  • 2 yemas de huevo
  • Sal, pimienta y nuez moscada

El paso a paso de su preparación

  1. Calentar la leche hasta que rompa hervor y añadir la sémola en forma de lluvia, revolviendo con cuchara de madera.
  2. Bajar el fuego y cocinar hasta que espese, unos 5 minutos.
  3. Retirar del fuego, sumar la manteca, las yemas, la mitad del queso y los condimentos.
  4. Extender sobre una placa, dejar enfriar y cortar círculos con un cortante.
  5. Colocar en una fuente enmantecada y cubrir con el resto del queso.
  6. Gratinar en horno fuerte hasta dorar la superficie.