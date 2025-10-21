Convertite en un verdadero chef: cómo hacer las mejores milanesas rellenas siendo principiante

Este típico plato argentino puede reversionarse de varias formas. El paso a paso para llevarte todos los aplausos sin grandes complicaciones.

Cómo preparar milanesas rellenas. Foto: Freepik

¿Querés darle un giro a las clásicas milanesas, pero sin complicarte demasiado en la cocina?, este plato es tan argentino que no puede tener una sola dimensión: puede ser de carne, pollo, jamón y queso, cerdo y hasta relleno con lo que vos quieras. Para hacerlas, solamente tenés que tener un poco de creatividad, ganas de mezclar ingredientes y muchas ganas de comer algo rico.

Por eso, esta receta de milanesas de carne rellenas sin pan rallado es ideal para quienes están dando sus primeros pasos culinarios o simplemente buscan una opción más liviana y diferente.

Cómo hacer milanesas rellenas. Foto: Instagram / @elpreferidodepalermo

Con ingredientes simples y un paso a paso accesible, podés lograr un plato sabroso, con relleno jugoso y presentación digna de restaurante sin ser un chef profesional. ¿Cómo se hace?

Paso a paso: cómo hacer milanesas de carne rellenas para principiantes

Ingredientes:

1 kilo de carne vacuna cortada en bifes (puede ser nalga, peceto, palomita o el corte que más gustes).

3 huevos.

500 g de avena instantánea.

2 cucharadas de mostaza.

1 diente de ajo picado.

1 manojo de perejil picado.

Sal y pimienta a gusto.

Aceite c/n.

500 g de queso mozzarella.

400 g de jamón cocido.

Milanesas rellenas. Foto: Instagram / @elpreferidodepalermo

Paso a paso:

En un bowl mezclá los huevos con el ajo, el perejil, la mostaza, la sal y la pimienta. Sobre una fuente plana volcá la avena. Antes de empapar las fetas de carne por el huevo, colocá el relleno en el medio de una y cubrí con otra encima. aplastá bien los bordes para que el relleno no se escurra una vez que se esté cocinando.

Empapá la carne por el huevo condimentado y luego rebozá cada una. Cuando tengas todas las milanesas listas, llevalas al frío por 10 minutos. Mientras tanto, encendé el horno 180° C y pincelá una fuente con aceite. Luego, colocá las milanesas y llevalas a cocción hasta que la carne quede completamente hecha. Servir en caliente.