Convertite en un verdadero chef: cómo hacer las mejores milanesas rellenas siendo principiante
¿Querés darle un giro a las clásicas milanesas, pero sin complicarte demasiado en la cocina?, este plato es tan argentino que no puede tener una sola dimensión: puede ser de carne, pollo, jamón y queso, cerdo y hasta relleno con lo que vos quieras. Para hacerlas, solamente tenés que tener un poco de creatividad, ganas de mezclar ingredientes y muchas ganas de comer algo rico.
Por eso, esta receta de milanesas de carne rellenas sin pan rallado es ideal para quienes están dando sus primeros pasos culinarios o simplemente buscan una opción más liviana y diferente.
Con ingredientes simples y un paso a paso accesible, podés lograr un plato sabroso, con relleno jugoso y presentación digna de restaurante sin ser un chef profesional. ¿Cómo se hace?
Paso a paso: cómo hacer milanesas de carne rellenas para principiantes
Ingredientes:
También podría interesarte
- 1 kilo de carne vacuna cortada en bifes (puede ser nalga, peceto, palomita o el corte que más gustes).
- 3 huevos.
- 500 g de avena instantánea.
- 2 cucharadas de mostaza.
- 1 diente de ajo picado.
- 1 manojo de perejil picado.
- Sal y pimienta a gusto.
- Aceite c/n.
- 500 g de queso mozzarella.
- 400 g de jamón cocido.
Paso a paso:
En un bowl mezclá los huevos con el ajo, el perejil, la mostaza, la sal y la pimienta. Sobre una fuente plana volcá la avena. Antes de empapar las fetas de carne por el huevo, colocá el relleno en el medio de una y cubrí con otra encima. aplastá bien los bordes para que el relleno no se escurra una vez que se esté cocinando.
Empapá la carne por el huevo condimentado y luego rebozá cada una. Cuando tengas todas las milanesas listas, llevalas al frío por 10 minutos. Mientras tanto, encendé el horno 180° C y pincelá una fuente con aceite. Luego, colocá las milanesas y llevalas a cocción hasta que la carne quede completamente hecha. Servir en caliente.