Esponjosas y económicas: cómo hacer las mejores galletitas de naranja con pocos ingredientes

Esta receta se hace en poco tiempo y se convierte en un infaltable de las recetas del hogar. El paso a paso.

Cómo realizar galletitas caseras de zanahoria y naranja. Foto: Freepik.

Las galletitas de naranja son una apuesta segura para la merienda: cítricas, livianas y esponjosas, acompañan muy bien el café, un rico té de hierbas y hasta una buena ronda de mates. Este sabor que conquista a chicos y grandes puede hacerse en casa con unos simples pasos y pocos ingredientes.

Esta receta es infalible, debido a que se hace con ingredientes que seguramente ya tenés en casa, en pocos minutos y, lo mejor de todo, es que no necesitás ser un gran experto para que te salgan riquísimas. La clave está en el amor a la cocina y un horno bien caliente.

Galletitas de naranja

Galletitas de naranja: las infalibles de la merienda

Ingredientes

350 g de harina leudante (o harina común con una pizca de polvo de hornear)

80 g de azúcar

1 huevo

100 ml de aceite

Jugo de 1 naranja y su ralladura

Esencia de vainilla (a gusto)

Opcional: azúcar extra para espolvorear

Paso a paso: cómo hacer estas exquisitas galletas

En un bowl, colocar el huevo, el jugo y la ralladura de naranja, el aceite, el azúcar y unas gotitas de esencia de vainilla. Mezclar bien hasta integrar (podés hacerlo con batidor manual o eléctrico).

Incorporar la harina y una pizca de sal. Integrar hasta formar una masa suave. Volcarla sobre la mesada y terminar de unirla con las manos. Tapar la masa con film o un repasador y llevarla a la heladera durante 15 minutos para que tome mejor consistencia.

Formar bolitas del mismo tamaño y aplastarlas ligeramente con las manos. Colocarlas en una fuente para horno previamente enmantecada o con papel manteca. Si querés, espolvorealas con un poco de azúcar por encima.

Galletitas de naranja Foto: Freepik

Llevar al horno precalentado a temperatura mínima durante 20 minutos, o hasta que estén apenas doradas en la base. Retirar y dejar enfriar unos minutos antes de servir.

Estas galletas también quedan riquísimas si les agregás chips de chocolate blanco o semillas de amapola para darle un toque diferente. Se conservan muy bien en un frasco hermético por varios días.