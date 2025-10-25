Delicioso y sin gluten: el paso a paso más sencillo para un postre de limón con vainillas

Esta preparación combina la acidez del limón con la suavidad de la leche condensada y la crema de leche, acoplada con la crocancia y el sabor de las vainillas, todo en una preparación sencilla y rápida.

El paso a paso para un postre de vainillas sin TACC Foto: captura video

Los postres ensamblados son la manera más fácil de disfrutar algo delicioso sin complicarte. Solo hay que juntar ingredientes que ya están listos y armarlos en capas o combinarlos de forma simple. Lo bueno es que no se necesita horno ni largas preparaciones, solo dejar que se enfríen o hidraten un poco.

Dentro de este tipo de preparaciones, la combinación de vainillas y limón nunca falla. Además, es sin TACC para que también puedan disfrutarlo los celíacos.

Cómo hacer el postre de limón

Ingredientes

Un paquete de vainillas sin TACC (aproximadamente 10 a 12 unidades, dependiendo del tamaño del molde)

Una lata de leche condensada (400 g)

Una taza de crema de leche

Media taza de jugo de limón fresco (una taza entera)

Ralladura de un limón (opcional)

Rodajas de limón para decorar (opcional)

Una delicia para la tarde Foto: recetas Nestlé

