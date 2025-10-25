Delicioso y sin gluten: el paso a paso más sencillo para un postre de limón con vainillas

Esta preparación combina la acidez del limón con la suavidad de la leche condensada y la crema de leche, acoplada con la crocancia y el sabor de las vainillas, todo en una preparación sencilla y rápida.
sábado, 25 de octubre de 2025
Los postres ensamblados son la manera más fácil de disfrutar algo delicioso sin complicarte. Solo hay que juntar ingredientes que ya están listos y armarlos en capas o combinarlos de forma simple. Lo bueno es que no se necesita horno ni largas preparaciones, solo dejar que se enfríen o hidraten un poco.

Dentro de este tipo de preparaciones, la combinación de vainillas y limón nunca falla. Además, es sin TACC para que también puedan disfrutarlo los celíacos.

Cómo hacer el postre de limón

Ingredientes

  • Un paquete de vainillas sin TACC (aproximadamente 10 a 12 unidades, dependiendo del tamaño del molde)
  • Una lata de leche condensada (400 g)
  • Una taza de crema de leche
  • Media taza de jugo de limón fresco (una taza entera)
  • Ralladura de un limón (opcional)
  • Rodajas de limón para decorar (opcional)
  1. En un bowl amplio, colocar la leche condensada y la crema de leche
  2. Con un batidor (manual o eléctrico), mezclar bien hasta obtener una textura homogénea y cremosa. La clave es integrar ambos ingredientes para que la crema quede consistente y fácil de verter.
  3. Incorporar el jugo de limón a la mezcla
  4. Si se desea un postre aún más ácido, también se puede agregar la ralladura de limón en pequeñas cantidades, para equilibrar la dulzura de la leche condensada con la acidez
  5. En un molde rectangular o en copas individuales, colocar una capa de vainillas en el fondo
  6. Si las galletas son grandes, cortarlas en trozos pequeños para que cubran toda la superficie y sean fáciles de comer en cada porción.
  7. Sobre la capa de vainillas, verter cuidadosamente parte de la mezcla de limón y crema
  8. Colocar otra capa de vainillas y agregar más mezcla, asegurándose de cubrir bien todas las vainillas y crear distintas capas
  9. Terminar con una capa superior de crema de limón
  10. Cubrir el molde con papel film o una tapa y llevarlo a la heladera durante al menos tres horas, aunque lo ideal es dejarlo de un día para otro
  11. Antes de servir, se puede decorar con ralladura adicional de limón, unas hojas de menta fresca o rodajas finas de limón.