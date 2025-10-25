Delicioso y sin gluten: el paso a paso más sencillo para un postre de limón con vainillas
Esta preparación combina la acidez del limón con la suavidad de la leche condensada y la crema de leche, acoplada con la crocancia y el sabor de las vainillas, todo en una preparación sencilla y rápida.
Los postres ensamblados son la manera más fácil de disfrutar algo delicioso sin complicarte. Solo hay que juntar ingredientes que ya están listos y armarlos en capas o combinarlos de forma simple. Lo bueno es que no se necesita horno ni largas preparaciones, solo dejar que se enfríen o hidraten un poco.
Dentro de este tipo de preparaciones, la combinación de vainillas y limón nunca falla. Además, es sin TACC para que también puedan disfrutarlo los celíacos.
Cómo hacer el postre de limón
Ingredientes
- Un paquete de vainillas sin TACC (aproximadamente 10 a 12 unidades, dependiendo del tamaño del molde)
- Una lata de leche condensada (400 g)
- Una taza de crema de leche
- Media taza de jugo de limón fresco (una taza entera)
- Ralladura de un limón (opcional)
- Rodajas de limón para decorar (opcional)
Paso a paso para
- En un bowl amplio, colocar la leche condensada y la crema de leche
- Con un batidor (manual o eléctrico), mezclar bien hasta obtener una textura homogénea y cremosa. La clave es integrar ambos ingredientes para que la crema quede consistente y fácil de verter.
- Incorporar el jugo de limón a la mezcla
- Si se desea un postre aún más ácido, también se puede agregar la ralladura de limón en pequeñas cantidades, para equilibrar la dulzura de la leche condensada con la acidez
- En un molde rectangular o en copas individuales, colocar una capa de vainillas en el fondo
- Si las galletas son grandes, cortarlas en trozos pequeños para que cubran toda la superficie y sean fáciles de comer en cada porción.
- Sobre la capa de vainillas, verter cuidadosamente parte de la mezcla de limón y crema
- Colocar otra capa de vainillas y agregar más mezcla, asegurándose de cubrir bien todas las vainillas y crear distintas capas
- Terminar con una capa superior de crema de limón
- Cubrir el molde con papel film o una tapa y llevarlo a la heladera durante al menos tres horas, aunque lo ideal es dejarlo de un día para otro
- Antes de servir, se puede decorar con ralladura adicional de limón, unas hojas de menta fresca o rodajas finas de limón.