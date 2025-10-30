Día Mundial del Veganismo: la mejor receta de alfajores para celebrar con dulzura y conciencia

Cada 1 de noviembre se celebra la alimentación a base de plantas y el respeto por los animales. Esta receta vegana es fácil, rápida y con muchísimo sabor.

Alfajor de cacao Foto: Pexels

El 1 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día del Vegano, una fecha que promueve el respeto por los animales y la alimentación totalmente libre de lácteos, huevos o derivados de los animales. El lema, es no comer “nada que tenga ojos”, sino basar la dieta en alimentos derivados de las plantas.

Este estilo de vida ya no es una tendencia pasajera: es un movimiento global que combina bienestar, sostenibilidad y empatía. En los últimos años, cada vez más personas adoptan esta filosofía de vida, y la gastronomía acompaña con propuestas creativas, accesibles y sabrosas.

Alfajor vegano. Foto: Unsplash

En este contexto, el alfajor vegano se consolida como una de las versiones más buscadas de la pastelería argentina. Ideal para compartir, regalar o simplemente disfrutar con un café, demuestra que se puede comer rico sin ingredientes de origen animal.

La mejor receta de alfajor vegano con dulce de leche vegetal

Ingredientes (para 8 unidades)

Harina integral o 0000: 250 g

Fécula de maíz: 50 g

Azúcar mascabo o de coco: 100 g

Aceite de coco (o neutro): 80 g

Leche vegetal (de almendras, soja o avena): 60 ml

Polvo de hornear: 1 cucharadita

Esencia de vainilla: 1 cucharadita

Ralladura de limón o naranja (opcional)

Dulce de leche vegetal (de soja, almendras o coco): cantidad necesaria

Chocolate semiamargo vegano: 200 g

Alfajor vegano.

Preparación

Precalentar el horno a 180 °C y preparar una bandeja con papel manteca. En un bol, mezclar los ingredientes secos: harina, fécula, azúcar y polvo de hornear. Agregar el aceite de coco derretido, la leche vegetal y la esencia de vainilla. Formar una masa suave.

Estirar con palo de amasar hasta ½ cm de espesor y cortar tapitas con un cortante redondo. Hornear de 8 a 10 minutos (no deben dorarse demasiado). Dejar enfriar y rellenar con dulce de leche vegetal y unir las tapitas.

Derretir el chocolate vegano a baño maría y bañar los alfajores. Dejar secar sobre una rejilla o bandeja. El resultado es un alfajor tierno, aromático y 100 % vegetal, perfecto para quienes buscan opciones dulces más conscientes.