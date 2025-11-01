Explosión de sabores sin dejar de cuidarse: cómo hacer torta matera de manzana, sin azúcar ni harina
La torta matera es un clásico de los fines de semana en el parque, la playa o incluso en una reunión familiar. Se trata de una preparación bien esponjosa, aireada y llena de sabor, que puede rellenarse con dulce de leche y decorarse a gusto de cada comensal. En esta versión de manzana, no lleva ni azúcar, ni tampoco harina, lo que convierte una merienda común en todo un snack saludable.
Libre de harinas refinadas, esta torta matera de manzana es ideal y solamente se necesitan algunos ingredientes muy fáciles de conseguir, que no requieren de un gasto excesivo y tampoco de ser un gran pastelero. ¡Manos a la obra!
Torta matera de manzana sin harinas ni azúcar
Ingredientes (para un molde de 20–22 cm)
- 2 manzanas grandes (una con cáscara y otra pelada)
- 3 huevos
- 1 taza de avena molida o harina de almendras (opcional si querés textura más firme — si querés totalmente sin harinas, podés reemplazar por más manzana o puré de banana)
- 1 banana madura (para dar dulzor natural)
- 1/2 taza de yogur natural o vegetal (sin azúcar)
- 1 cdita de polvo de hornear (opcional, da aire)
- 1 cdita de canela en polvo
- 1 cdita de esencia de vainilla
- Nueces o almendras picadas (opcional)
- Pasas o dátiles trozados (opcional si querés más dulzor)
Preparación:
Precalentá el horno a 180 °C y engrasá un molde con un poco de aceite o rocío vegetal, luego, procesá una manzana (la pelada), la banana, los huevos, el yogur, la vainilla y la canela hasta obtener una mezcla homogénea.
Rallá o picá en cubitos la otra manzana (la de cáscara) y agregala a la mezcla. Incorporá la avena molida o harina de almendras (si la usás), el polvo de hornear, y mezclá todo hasta integrar. Si querés, sumá nueces, pasas o dátiles para textura y sabor.
Verté la mezcla en el molde y horneá unos 35–45 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga apenas húmedo (no seco). Dejá enfriar antes de desmoldar: al no tener harinas, es más frágil cuando está caliente.