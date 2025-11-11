Cociná con un toque francés: la receta y los ingredientes del sofisticado soufflé de queso

Soufflé de queso. Foto: Bon Viveur.

Al pensar en la gastronomía francesa, una de las recetas o platos más emblemáticos que se nos viene a la cabeza, es el soufflé de queso. Si bien es difícil lograr un resultado óptimo, esta comida puede hacerse en pocos minutos.

El origen del soufflé de queso data de 1742, cuando el chef Vincent La Chappelle publicó la receta en el libro ‘La Cusinier Moderne’. Luego de ello, se convirtió en un plato de la alta cocina y clases nobles de Francia.

Sin embargo, con el transcurso de los años, esta tradicional comida francesa se expandió por otros estratos sociales y, en la actualidad, puede probarse en diferentes restaurantes y partes del mundo.

Soufflé de queso. Foto: Bon Viveur.

En esencia, el soufflé de queso es una salsa bechamel enriquecida con queso y huevo, conocida como salsa Mornay, a la que se le agregan claras de huevo montadas para conseguir una textura aireada y ligera.

No obstante, la elección del queso es importante para disfrutarlo al máximo. Tradicionalmente, se suelen preferir quesos con un sabor intenso como el comté, gruyère o parmesano, que aportan profundidad.

La receta del soufflé de queso

Ingredientes

Los ingredientes del soufflé de queso. Foto: Bon Viveur.

150 gramos de queso mozzarella

70 gramos de harina

50 gramos de manteca

3 huevos

1 taza de queso parmesano

Cebolla de verdeo picada

Leche caliente

Nuez moscada

Sal y pimienta

El paso a paso de la preparación

Preparación del soufflé de queso. Foto: Bon Viveur.

En una olla chica derretir la manteca y agregar poco a poco la harina. Revolver con una cuchara de madera. Incorporar poco a poco la leche. Nunca dejar de revolver, esto evitará que se formen grumos. Condimentar con la nuez moscada, la sal y la pimienta. Una vez tibia, añadir las tres yemas y los quesos. Mientras, batir las claras hasta el punto nieve. Unir ambas preparaciones con movimientos envolventes. Una vez que la mezcla esté homogénea, colocar de inmediato en un recipiente y cocinar en el horno a una temperatura media hasta que la superficie dore. Servir de inmediato para que el soufflé no se baje.