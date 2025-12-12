Una alternativa liviana para la mesa de Navidad 2025: la receta del pionono fresco que reemplaza al clásico jamón y queso

Aunque la combinación de jamón y queso continúa siendo la elección más habitual, existe una alternativa más liviana y refrescante. Se trata de una preparación novedosa, ideal para los días cálidos de diciembre y para mesas numerosas en las que se busca variedad sin complicaciones.

Pionono de pollo y palta. Foto: Pinterest.

Con la llegada de diciembre, muchas familias comienzan a planificar los menús festivos que acompañarán las noches de Navidad y Año Nuevo en 2025. En ese contexto, el pionono, un clásico infaltable de las mesas argentinas, vuelve a ocupar un lugar central, aunque esta vez con una propuesta renovada.

A la tradicional versión de jamón y queso, se suma ahora una alternativa más fresca y liviana que promete convertirse en una de las favoritas para la temporada 2025.

Adiós al clásico jamón y queso: el pionono moderno que gana terreno para la Navidad 2025.

La combinación de palta, pollo desmenuzado y limón se impone como una alternativa moderna en medio de los días calurosos que caracterizan al cierre del año. Con ingredientes accesibles y una preparación sencilla, esta variante aporta una textura suave y sabores equilibrados, ideal para quienes buscan platos frescos y fáciles de compartir en reuniones numerosas.

La acidez del limón realza los sabores, mientras que la palta aporta cremosidad natural, permitiendo incluso reducir el uso de aderezos tradicionales como la mayonesa. Esta característica acompaña una tendencia creciente hacia recetas más livianas.

Cómo preparar el pionono fresco con palta y pollo

Ingredientes

1 pionono clásico.

2 paltas maduras.

1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada.

Jugo y ralladura de limón.

Mayonesa liviana o queso crema.

Hierbas frescas (perejil, ciboulette o albahaca).

Sal y pimienta.

Alternativas más frescas al tradicional pionono de jamón y queso. Foto: Instagram @gimecocina

Paso a paso

Mezclar el pollo desmenuzado con jugo y ralladura de limón, sal y pimienta. Pisar la palta con un poco de limón para evitar que se oxide. Extender sobre el pionono una capa fina de queso crema o mayonesa liviana. Distribuir la mezcla de pollo de forma pareja. Agregar la palta y las hierbas elegidas. Enrollar con cuidado y refrigerar una hora para que tome consistencia. Cortar en rodajas y servir bien frío.

Su elaboración no demanda técnicas complejas. Basta con integrar el pollo con limón, preparar la palta y distribuir los ingredientes sobre la masa antes de enrollar. Una breve refrigeración permite que el pionono tome consistencia y facilite el corte en rodajas parejas, convirtiéndose en un plato práctico para servir como entrada o acompañamiento.

Pionono de pollo y palta. Foto: Pinterest.

Además, la versatilidad de esta preparación abrió la puerta a múltiples variantes que también empiezan a ganar popularidad. Entre las opciones más elegidas aparecen combinaciones como hummus con vegetales asados, o jamón crudo con rúcula y queso untable. Las influencias tropicales también se hacen presentes con mezclas como mango, pollo y cilantro, una tendencia que crece de la mano de recetas más exóticas en las mesas festivas.