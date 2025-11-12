Navidad con menú saludable: las 5 recetas con comidas frescas, fáciles y aptas para todos los gustos

Si este año querés equilibrar bienestar y placer, estos cinco platos son perfectos para preparar un delicioso menú navideño y sorprender a toda tu familia rompiendo los esquemas de lo tradicional.

Comida navideña. Foto: Unsplash.

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo son un momento ideal para celebrar y compartir una rica cena en familia. En este contexto, las mesas estarán llenas de tentadoras comidas caseras. Sin embargo, también es posible comer rico, saludable y liviano.

Cinco comidas simples para un menú navideño saludable

1- Entrada fresca: ensalada de hojas verdes, frutas y frutos secos

Ensalada de hojas verdes, frutas y frutos secos. Foto: Bon Viveur.

Combiná una base de hojas verdes (rúcula, lechuga morada o espinaca) con gajos de naranja o rodajas de durazno, y sumá almendras o nueces tostadas. Condimentá con una vinagreta suave de aceite de oliva, limón y miel. Es colorida, liviana y aporta saciedad desde el inicio.

2- Plato principal: brochettes de pollo y vegetales

Brochettes de pollo y vegetales. Foto: Bon Viveur.

Cortá pechuga de pollo en cubos y alternala en palitos con cebolla, morrones, tomate cherry y zucchini. Cociná a la parrilla o al horno. Podés acompañar con arroz integral o una ensalada tibia de quinoa.

3- Guarnición: papas al horno con romero y limón

En lugar de papas fritas o puré, optá por papas al horno cortadas en gajos -con piel-, aceite de oliva, ajo, romero fresco y un toque de limón. Doradas y crocantes, son un clásico infalible.

4- Opción vegetariana: budín de lentejas y verduras

Se prepara con lentejas cocidas, avena, cebolla, huevo y zanahoria rallada. Se hornea hasta que quede firme y dorado. Podés servirlo con una salsa de yogur natural y ciboulette.

5- Postre: copa de frutas con yogur y granola

Copa de frutas con yogur y granola. Foto: Unsplash.

En copas individuales, intercalá capas de yogur natural o griego, frutas de estación (como frutillas, kiwi o mango) y granola casera. Si querés darle un toque especial, agregá hojas de menta o ralladura de limón.

De esta manera, si este año querés equilibrar bienestar y placer, estas 5 comidas saludables son perfectas para preparar un menú delicioso con opciones frescas, fáciles y aptas para todos los gustos.