Cómo preparar un pan dulce estilo panettone en licuadora: la receta más fácil y sin amasar
¿Quién dijo que el panettone era un lujo reservado para quienes dominan el arte de la panadería? Hoy en día, gracias a un método súper práctico, cualquiera puede preparar un panettone casero espectacular sin experiencia previa. Solo hace falta una licuadora y ganas de disfrutar algo rico.
Con la llegada de fin de año, los aromas dulces empiezan a invadir la cocina, y entre los clásicos que nunca fallan aparece el panettone: esponjoso, perfumado y lleno de frutas. Mucha gente cree que hacerlo en casa lleva horas de amasado y técnicas complicadas, pero la realidad es mucho más simple.
Existe una forma moderna y accesible de prepararlo que evita el amasado tradicional y permite obtener una masa suave en minutos. La clave está en usar la licuadora para integrar todo: este truco agiliza el proceso, deja una textura mucho más homogénea y reduce al mínimo el esfuerzo.
Panettone casero sin amasado: la receta más fácil de todas
Ingredientes
- 500 g de harina 0000
- 100 g de azúcar
- 10 g de levadura seca
- 3 huevos
- 125 g de manteca derretida
- 125 ml de leche tibia
- 1 cdita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 naranja
- Frutas secas o chips de chocolate (a gusto)
- Manteca y harina para el molde
Paso a paso
- Activar la levadura: en un recipiente pequeño, mezclar la levadura con un chorrito de leche tibia y una cucharadita de azúcar. Esperar unos minutos hasta que empiece a espumar.
- Licuar la base: en la licuadora colocar los huevos, el azúcar, la manteca derretida, la leche restante, la vainilla y la ralladura. Procesar hasta lograr una mezcla lisa.
- Sumar los secos: agregar la harina y la levadura activada. Licuar de nuevo hasta obtener una masa pareja. Si se quiere sumar frutas o chocolate, este es el momento.
- Primer levado: pasar la preparación a un bowl grande, cubrir con un paño húmedo y dejar reposar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño, aproximadamente una hora.
- Hornear: precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar un molde de panettone, volcar la masa y dejar reposar 30 minutos más. Luego hornear entre 45 y 50 minutos, o hasta que al pincharlo con un palillo salga seco.
- Enfriar: dejar enfriar sobre una rejilla antes de desmoldarlo.