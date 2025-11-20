Cómo preparar la ensalada primaveral de Maru Botana: una receta fresca, nutritiva y fácil de hacer

Con la llegada de los días cálidos, Maru Botana propone una ensalada colorida y llena de sabor que combina quinoa, vegetales de estación y una vinagreta casera. Una receta fresca, nutritiva y perfecta para disfrutar en cualquier momento del día.

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 20 de noviembre de 2025, 17:35
Ensalada primaveral de Maru Botana.
Ensalada primaveral de Maru Botana. Foto: Canal26.com

Con la llegada del calor, las ensaladas vuelven a ocupar un lugar central en las mesas argentinas, y nadie como Maru Botana para reinventar este clásico con su estilo fresco y original. La cocinera compartió su versión de ensalada primaveral, una propuesta colorida y nutritiva que se volvió tendencia gracias a su irresistible combinación de sabores y su vinagreta casera.

Fiel a su sello, Maru mezcló ingredientes simples con creatividad: una base de quinoa, vegetales de estación, queso dorado, palta cremosa y un toque crocante de granola salada. “Anímense a combinar sabores, texturas y colores”, alentó al mostrar el plato, ideal tanto para un almuerzo liviano como para una cena fresca.

Ensalada primaveral de Maru Botana. Foto: Instagram @marubotanaok

Lo mejor de esta receta es su versatilidad: se puede adaptar fácilmente según lo que tengas en casa. La quinoa aporta saciedad, las hojas verdes y los tomates suman frescura, la palta da suavidad y la granola le agrega ese contraste crujiente que la vuelve especial.

Receta para hacer la ensalada primaveral de Maru Botana

Ingredientes

  • ½ kilo de quinoa cocida
  • ½ pieza de queso halloumi (o cualquier queso firme que se pueda dorar)
  • 2 tomates perita o un puñado de cherry
  • 1 palta madura
  • ½ lechuga criolla o capuchina
  • ½ taza de hojas de espinaca fresca
  • ½ taza de edamame cocido: vainas de soja tiernas
  • 2 remolachas asadas y cortadas en cubos
  • Granola salada (casera o comprada)
  • Galletas de cereales mixtos para acompañar
Ensalada primaveral de Maru Botana.

Para la vinagreta:

También podría interesarte

Masa de tarta casera: el paso a paso de la receta rápida, fácil y con solo 3 ingredientes

Masa de tarta casera: el paso a paso de la receta rápida, fácil y con solo 3 ingredientes

Receta viral: el paso a paso para preparar facturas de manzana con tapas de empanada

Receta viral: el paso a paso para preparar facturas de manzana con tapas de empanada

  • 5 cucharadas de miel
  • 6 cucharadas de mostaza
  • ½ taza de aceto balsámico
  • Jugo de 1 limón
  • ½ litro de aceite de oliva
  • ¼ taza de apio picado

Paso a paso

  1. Cocinar la quinoa según las instrucciones del paquete y dejar enfriar.
  2. Asar las remolachas hasta que estén tiernas y dulces.
  3. Dorar el queso elegido en una sartén hasta que quede crocante por fuera y blando por dentro.
  4. En un bol, mezclar la quinoa con las hojas verdes, los tomates, el edamame y la remolacha.
  5. Incorporar la palta en cubos justo antes de servir.
  6. Para la vinagreta, batir todos los ingredientes hasta lograr una mezcla emulsionada.
  7. Condimentar la ensalada, agregar la granola y acompañar con las galletas de cereales.
Ensalada primaveral de Maru Botana. Foto: Instagram @marubotanaok

El resultado es un plato equilibrado, fresco y lleno de color, que combina proteínas vegetales, grasas saludables y un aderezo con el balance perfecto entre dulce y ácido.

Maru asegura que esta ensalada es una de sus favoritas de la temporada, y no sorprende: tiene todo lo que se busca en una comida completa y liviana. Ideal para quienes quieren comer sano sin resignar sabor, esta receta demuestra una vez más que lo simple puede ser delicioso.