Cómo preparar la ensalada primaveral de Maru Botana: una receta fresca, nutritiva y fácil de hacer

Con la llegada de los días cálidos, Maru Botana propone una ensalada colorida y llena de sabor que combina quinoa, vegetales de estación y una vinagreta casera. Una receta fresca, nutritiva y perfecta para disfrutar en cualquier momento del día.

Ensalada primaveral de Maru Botana. Foto: Canal26.com

Con la llegada del calor, las ensaladas vuelven a ocupar un lugar central en las mesas argentinas, y nadie como Maru Botana para reinventar este clásico con su estilo fresco y original. La cocinera compartió su versión de ensalada primaveral, una propuesta colorida y nutritiva que se volvió tendencia gracias a su irresistible combinación de sabores y su vinagreta casera.

Fiel a su sello, Maru mezcló ingredientes simples con creatividad: una base de quinoa, vegetales de estación, queso dorado, palta cremosa y un toque crocante de granola salada. “Anímense a combinar sabores, texturas y colores”, alentó al mostrar el plato, ideal tanto para un almuerzo liviano como para una cena fresca.

Ensalada primaveral de Maru Botana. Foto: Instagram @marubotanaok

Lo mejor de esta receta es su versatilidad: se puede adaptar fácilmente según lo que tengas en casa. La quinoa aporta saciedad, las hojas verdes y los tomates suman frescura, la palta da suavidad y la granola le agrega ese contraste crujiente que la vuelve especial.

Receta para hacer la ensalada primaveral de Maru Botana

Ingredientes

½ kilo de quinoa cocida

½ pieza de queso halloumi (o cualquier queso firme que se pueda dorar)

2 tomates perita o un puñado de cherry

1 palta madura

½ lechuga criolla o capuchina

½ taza de hojas de espinaca fresca

½ taza de edamame cocido: vainas de soja tiernas

2 remolachas asadas y cortadas en cubos

Granola salada (casera o comprada)

Galletas de cereales mixtos para acompañar

Ensalada primaveral de Maru Botana.

Para la vinagreta:

5 cucharadas de miel

6 cucharadas de mostaza

½ taza de aceto balsámico

Jugo de 1 limón

½ litro de aceite de oliva

¼ taza de apio picado

Paso a paso

Cocinar la quinoa según las instrucciones del paquete y dejar enfriar. Asar las remolachas hasta que estén tiernas y dulces. Dorar el queso elegido en una sartén hasta que quede crocante por fuera y blando por dentro. En un bol, mezclar la quinoa con las hojas verdes, los tomates, el edamame y la remolacha. Incorporar la palta en cubos justo antes de servir. Para la vinagreta, batir todos los ingredientes hasta lograr una mezcla emulsionada. Condimentar la ensalada, agregar la granola y acompañar con las galletas de cereales.

Ensalada primaveral de Maru Botana. Foto: Instagram @marubotanaok

El resultado es un plato equilibrado, fresco y lleno de color, que combina proteínas vegetales, grasas saludables y un aderezo con el balance perfecto entre dulce y ácido.

Maru asegura que esta ensalada es una de sus favoritas de la temporada, y no sorprende: tiene todo lo que se busca en una comida completa y liviana. Ideal para quienes quieren comer sano sin resignar sabor, esta receta demuestra una vez más que lo simple puede ser delicioso.