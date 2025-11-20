Masa de tarta casera: el paso a paso de la receta rápida, fácil y con solo 3 ingredientes

Práctica, económica y versátil. Los tips infalibles para que te salga exquisita.

Tapa de tarta Foto: Pinterest

Preparar masa de tarta casera puede sonar complicado, ya que muchas veces puede quedar apelmazada y dura. Pero sin embargo, con algo de práctica y los ingredientes correctos, es posible hacer un plato rico, saludable y sobre todo, sin gastar de más.

Esta receta es práctica, económica y la masa queda mucho más sabrosa y esponjosa que las compradas en los supermercados. Además, permite controlar la textura: puede quedar más tierna o más crocante según el uso que le quieras dar.

Tapa de tarta Foto: Pinterest

Para que la masa quede perfecta, debés usar agua fría para que siempre se mantenga firme y fresca -ya que se calienta con el calor de las manos- y debés procurar no amasarla demasiado, ya que se desarrolla el gluten y se vuelve más elástica, lo que impide que quede tierna y suave.

Receta fácil de masa de tarta con solo 3 ingredientes

Ingredientes:

2 tazas de harina común (0000 o 000)

100 g de manteca fría o margarina

½ taza de agua fría (aproximadamente)

Opcional: una pizca de sal si es para tarta salada, o una cucharada de azúcar si es para tarta dulce.

Paso a paso:

Colocá la harina en un bowl grande y agregá la manteca fría cortada en cubitos. Con los dedos o un pisapapas, integrá la manteca con la harina hasta lograr una textura arenosa (tipo migas).

Tarta de verduras. Foto: Freepik.

Agregá el agua fría de a poco (no toda junta), mientras mezclás hasta formar una masa blanda pero no pegajosa. Amasá solo lo justo para unir los ingredientes (¡no sobre-amasar!).

Hacé un bollo, cubrilo con film y llevá a la heladera 20-30 minutos antes de usar. Estirá con palo de amasar y ¡listo! Usala para tartas dulces o saladas.