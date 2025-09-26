Llegó la panchipizza: la receta viral que es ideal para sorprender en los cumpleaños y juntadas
En los festejos, los panchos y las pizzas suelen ser el centro de atención en la mesa, ya que son fáciles de comer y muy ricos. Sin embargo, una receta original decidió juntar estos dos platos para hacer uno solo: la panchipizza.
La suavidad de la masa de la pizza, el formato de los chips y el sabor irresistible de los clásicos panchos se unen para hacer esta receta viral que ya fue aprobada por miles de usuarios en las redes sociales.
Resulta una preparación perfecta para cumpleaños, aniversarios, picadas o cualquier ocasión donde todos quieren servirse sin ensuciarse las manos ni cortar porciones. ¿Cómo se hace?
Paso a paso: cómo hacer la receta de panchipizza viral
Ingredientes
- Masa de pizza casera
- 1 kilo de harina
- 50 g de levadura
- 1 cda de sal
- 1 cda de azúcar
- 100 ml de aceite
- 600 ml de agua (aproximadamente)
Preparación de la masa
Activá la levadura con el azúcar y un chorrito de agua tibia. Luego, hacé una corona con la harina y poné la sal por fuera, para que no contrarreste el efecto de la levadura.
Luego, agregá el aceite, la levadura activada y el agua de a poco. Mezclá hasta formar una masa suave y homogénea. Amasá unos minutos y dejá reposar hasta que duplique su tamaño. Una vez levada, formá bollitos del tamaño de una pelotita de ping pong.
Relleno y cobertura de la panchipizza
- Salchichas cortadas en rodajitas
- Salsa de tomate
- Queso
Armado y cocción
Acomodá los bollitos en la sartén o fuente, uno al lado del otro, dejando un poco de espacio entre ellos. Después, haceles un huequito en el centro con el dedo y colocá una rodaja de salchicha en cada uno.
Agregá un poquito de salsa y queso por encima. Tapá y cociná a fuego bajo durante 20-25 minutos, o llevá al horno precalentado a 180 °C hasta que estén doraditos y el queso fundido.