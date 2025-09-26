Llegó la panchipizza: la receta viral que es ideal para sorprender en los cumpleaños y juntadas

Se trata de una combinación de dos comidas típicas en cumpleaños, reuniones familiares y eventos. El paso a paso de cómo hacerlo.

Panchipizza Foto: Captura

En los festejos, los panchos y las pizzas suelen ser el centro de atención en la mesa, ya que son fáciles de comer y muy ricos. Sin embargo, una receta original decidió juntar estos dos platos para hacer uno solo: la panchipizza.

La suavidad de la masa de la pizza, el formato de los chips y el sabor irresistible de los clásicos panchos se unen para hacer esta receta viral que ya fue aprobada por miles de usuarios en las redes sociales.

Panchipizza Foto: Captura

Resulta una preparación perfecta para cumpleaños, aniversarios, picadas o cualquier ocasión donde todos quieren servirse sin ensuciarse las manos ni cortar porciones. ¿Cómo se hace?

Paso a paso: cómo hacer la receta de panchipizza viral

Ingredientes

Masa de pizza casera

1 kilo de harina

50 g de levadura

1 cda de sal

1 cda de azúcar

100 ml de aceite

600 ml de agua (aproximadamente)

Preparación de la masa

Activá la levadura con el azúcar y un chorrito de agua tibia. Luego, hacé una corona con la harina y poné la sal por fuera, para que no contrarreste el efecto de la levadura.

Luego, agregá el aceite, la levadura activada y el agua de a poco. Mezclá hasta formar una masa suave y homogénea. Amasá unos minutos y dejá reposar hasta que duplique su tamaño. Una vez levada, formá bollitos del tamaño de una pelotita de ping pong.

Receta de panchipizza. Fuente: Instagram @delicat.essen.nay

Relleno y cobertura de la panchipizza

Salchichas cortadas en rodajitas

Salsa de tomate

Queso

Armado y cocción

Acomodá los bollitos en la sartén o fuente, uno al lado del otro, dejando un poco de espacio entre ellos. Después, haceles un huequito en el centro con el dedo y colocá una rodaja de salchicha en cada uno.

Agregá un poquito de salsa y queso por encima. Tapá y cociná a fuego bajo durante 20-25 minutos, o llevá al horno precalentado a 180 °C hasta que estén doraditos y el queso fundido.