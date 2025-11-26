Una merienda que nunca falla: el paso a paso para hacer unos riquísimos rolls de dulce de leche

Sin gastar de más y sin pasos engorrosos, esta opción es de las mejores para salir del apuro y quedar bien con tus invitados.

Rolls de dulce de leche Foto: recetaamericana

Para una merienda riquísima, pero sin gastar de más, no hay nada mejor que una preparación dulce y casera.

Dentro de las opciones posibles, el roll de dulce de leche se convierte en un infalible: simple, tentador y perfecto para compartir.

Cómo hacer rolls de dulce de leche

Ingredientes

300 g de harina 0000

1 huevo

50 g de manteca derretida

120 ml de leche tibia

50 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 sobre de levadura seca (7 g)

Pizca de sal

Dulce de leche repostero, cantidad necesaria

Azúcar impalpable para decorar (opcional)

Paso a paso

En un bowl pequeño, mezclar la leche tibia con una cucharadita de azúcar y la levadura. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume. Esto indica que la levadura está activa. En un bowl grande colocar la harina, el azúcar restante y la sal. Hacer un hueco en el centro y añadir el huevo, la manteca derretida, la esencia de vainilla y la mezcla de levadura. Integrar todo con una cuchara y luego amasar durante 10 minutos hasta obtener una masa lisa y suave. Colocar la masa en un bowl ligeramente aceitado, cubrir con un paño o film y dejar reposar 1 hora o hasta que duplique su volumen. Una vez levada, desgasificar la masa y estirarla con palo hasta formar un rectángulo de 1 cm de espesor. Cubrir toda la superficie con una capa generosa de dulce de leche repostero. Empezar a enrollar desde el lado más largo, apretando suavemente para que quede compacto. Sellar el borde final pellizcando con los dedos. Colocar el rollo con la unión hacia abajo sobre una placa enmantecada o con papel manteca. Cubrir y dejar reposar 30 minutos más. Llevar a un horno precalentado a 180 °C y cocinar entre 25 y 30 minutos, hasta que esté dorado en la superficie. Una vez frío, espolvorear con azúcar impalpable o agregar más dulce de leche por encima.

El origen de estos rolls

La receta original es con canela t se originaron en Suecia alrededor de la década de 1920, y se conocen en sueco como kanelbulle. Aunque la canela llegó a Europa mucho antes gracias a los comerciantes árabes, la receta específica del rollo se popularizó después de la Primera Guerra Mundial, cuando se volvió más común su preparación en hogares y panaderías.

Consiste en un rollo de masa abriochada con canela y mezcla de azúcar (y pasas en algunos casos), rociado sobre una delgada capa de mantequilla. La masa es enrollada, cortada en porciones individuales y horneada. A los rollos de canela se les glasea con azúcar o una crema de queso.