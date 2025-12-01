Receta fácil y con pocos ingredientes: cómo preparar galletitas navideñas sin gluten ni azúcar, ideales para compartir en familia

Son un clásico de las fiestas y esta versión sin gluten ni azúcar permite que todos puedan disfrutarlas sin restricciones. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, estas galletitas se convierten en una opción deliciosa y saludable para celebrar la Navidad sin dejar a nadie afuera.

Galletitas navideñas. Foto: Grok.

Se acerca la Navidad y con ella la oportunidad de agasajar a nuestros seres queridos con opciones diferentes e innovadoras y para ello hay postres y aperitivos que son muy particulares por estas fechas, como pueden ser las galletitas navideñas.

Esta versión sin gluten ni azúcar permite que todos puedan disfrutar de ellas sin ningún tipo de restricciones. Son ideales para compartir en familia y crear un momento mágico en una época especial. Están pensadas justamente para personas con celiaquía, sensibilidad al gluten, diabetes o simplemente quienes buscan alternativas livianas.

Galletitas navideñas. Foto: Grok.

¿Cómo es la receta de las galletitas navideñas sin gluten ni azúcar?

Solo son necesarios algunos ingredientes para prepararlas. Alcanzan para entre 25 a 30 galletitas. Estos son:

Harina de arroz , 200 gramos.

Harina de almendra o maicena , 80 gramos.

½ cucharadita de polvo para hornear (preferentemente sin gluten).

Una pizca de sal .

Manteca , 100 gramos.

1 huevo .

3 cucharadas de edulcorante granulado apto para horno.

1 cucharadita de esencia de vainilla .

1 cucharada de especias clásicas como canela y/o jengibre.

Para iniciar la receta, primero hay que mezclar todos los ingredientes en un bowl hasta obtener una masa homogénea y suave. Luego hay que formar bolitas del tamaño de una nuez, aplastarlas y marcar la superficie con un tenedor para darles un diseño más festivo.

Galletitas navideñas. Foto: Grok.

En horno tradicional alcanzan su cocción en 8 a 10 minutos a temperatura fuerte. Una vez estén listas hay que dejarlas enfriar apenas unos minutos y ya toman la consistencia definitiva y se las puede decorar a gusto.

Gracias al uso de harinas aptas y endulzantes naturales, estas galletitas se convierten en una opción accesible, rica y saludable para celebrar la Navidad sin dejar a nadie afuera.