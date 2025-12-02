No es chimichurri: el exótico ingrediente para reversionar el costillar y conquistar a los comensales
El asado es una tradición argentina que siempre está presente en la mesa familiar. Es un clásico de domingo para reunirse, pero, también un ritual “para cortar la semana” en la juntada entre amigos. Cada persona, amante de la parrilla, tiene sus secretos con sus maneras y diversas técnicas de cocinar.
Y una de las recetas poco conocida por el común de la gente que cuando empieza a conocerla queda cautivada se gana el paladar de los comensales. De esta forma, el ingrediente secreto sale a la luz en la conversación doméstica y, pasa a formar parte de los condimentos de la alacena parrillera tras haber degustado el exótico sabor que le da.
Se trata de la sidra, una bebida clásica de fin de años con la cual se brinda cada Noche Buena y año nuevo. Y, ahora, quienes no conocían este truco, podrán experimentar una nueva manera de disfrutar del costillar y, vuelve a este plato tradicional en uno gastronómico, único y más suave, con un sabor caramelizado y de aroma irresistible.
Preparar un costillar a la parrilla con un toque de sidra
- Elegir un buen costillar con 10 a 12 costillas, con grasa pareja y carne firme. Lo ideal es que pese entre 4 y 6 kilos
- Armar el fuego con leña o carbón. Si es leña debe ser dura porque es necesario el calor parejo durante al menos 3 horas
- Rociar el costillar con sal gruesa y pimienta o ají molido
- Agregar medio vaso de sidra sobre la carne y, dejarlo reposar 20 minutos para que absorba el sabor
- Cocción lenta, con el hueso hacia abajo
- Colocar el costillar con los huesos hacia el fuego, a unos 40 cm de la brasa y, mantener el calor moderado. Este lado se cocina durante unas 2 horas y media
- Cada media hora, rociar el costillar con un poco más de sidra, lo cual ayuda a mantener la carne húmeda, tierna y le da el sabor característico
- Pasadas las 2:30 hs, hay que darlo vuelta para dorar el lado de la carne que se cocina entre 20 y 30 minutos. Se puede volver a rociar con sidra
- Clavar un cuchillo entre las costillas y, si entra fácil y sale jugoso, está listo. La grasa debe estar derretida y la carne, firme pero blanda
- Retirar el costillar y dejarlo reposar 10 minutos antes de cortar