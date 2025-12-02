No es chimichurri: el exótico ingrediente para reversionar el costillar y conquistar a los comensales

Cada persona, amante de la parrilla, tiene sus secretos con sus maneras y diversas técnicas de cocinar.

Costillar Foto: Freepik

El asado es una tradición argentina que siempre está presente en la mesa familiar. Es un clásico de domingo para reunirse, pero, también un ritual “para cortar la semana” en la juntada entre amigos. Cada persona, amante de la parrilla, tiene sus secretos con sus maneras y diversas técnicas de cocinar.

Y una de las recetas poco conocida por el común de la gente que cuando empieza a conocerla queda cautivada se gana el paladar de los comensales. De esta forma, el ingrediente secreto sale a la luz en la conversación doméstica y, pasa a formar parte de los condimentos de la alacena parrillera tras haber degustado el exótico sabor que le da.

un asado distinto Foto: Freepik

Se trata de la sidra, una bebida clásica de fin de años con la cual se brinda cada Noche Buena y año nuevo. Y, ahora, quienes no conocían este truco, podrán experimentar una nueva manera de disfrutar del costillar y, vuelve a este plato tradicional en uno gastronómico, único y más suave, con un sabor caramelizado y de aroma irresistible.

Sidra, ingrediente secreto Foto: Freepik

Preparar un costillar a la parrilla con un toque de sidra