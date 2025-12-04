Cheesecake de durazno para Navidad: cómo hacer este postre irresistible y refrescante, ideal para el verano

Además de la versión de limón o el tentador de dulce de leche, una opción que se vuelve protagonista en los días de calor es el cheesecake de durazno, una propuesta perfecta que combina la cremosidad del relleno con una de las frutas más queridas.

El cheesecake es un postre súper delicioso y fresco, ideal para disfrutar en la merienda o después de una buena cena. Aunque la versión clásica con frutos rojos sigue siendo la favorita de muchos, lo cierto es que existen reversiones igual de ricas.

Además del cheesecake de limón o el tentador de dulce de leche, una opción que se vuelve protagonista en los días de calor es el cheesecake de durazno, una propuesta perfecta para el verano que combina la cremosidad del relleno con el toque frutal justo.

En ese sentido, el cocinero Don Saco Roto compartió esta receta en su cuenta de Instagram (@donsacoroto), y acá te la contamos paso a paso para que puedas prepararla en casa.

Receta para hacer cheesecake de durazno

Ingredientes

Para la masa:

250 gr de galletas

3 cucharadas de manteca

1 cucharadita de sal

Para el relleno:

3 duraznos

50 gr de manteca

1 cucharada de canela

1/4 taza de azúcar rubia

1 cucharada de harina

900 gr de queso crema

250 gr de azúcar

250 gr de crema de leche

1/2 cucharada de jugo de limón

1 cucharada de vainilla

1/2 cucharadita de sal

5 huevos

Trozos de galletas

Cheesecake de durazno. Video Instagram @donsacoroto

Paso a paso

Preparar los duraznos: en una olla poner los duraznos (en trozos), la manteca, la canela, el azúcar rubia y la harina. Cocinar todo junto durante 5 minutos. Retirar del fuego y reservar. Hacer la base: procesar las galletas de caramelo hasta convertirlas en polvo. Mezclar las migas con la manteca derretida hasta obtener una textura homogénea. Montar la base: volcar la mezcla de galletas en un molde, compactar bien con el dorso de una cuchara o con un vaso y llevar al refrigerador por 30 minutos para que se asiente. Preparar el relleno: batir los bloques de queso crema a temperatura ambiente hasta que queden suaves. Agregar el azúcar, la crema de leche, la vainilla y el jugo de limón; batir hasta integrar. Incorporar los huevos: agregar los huevos de a uno, batiendo lo justo para integrar; evitar airear la mezcla. Armar la tarta: volcar la mezcla de queso sobre la base de galletas. Distribuir encima los duraznos cocidos y algunos trozos de galleta para textura. Cocción: cocinar la preparación en baño María durante 1 hora y 30 minutos. (Colocar el molde dentro de una fuente con agua caliente y llevar al horno). Enfriar y reposar: una vez fuera del horno, dejar que se enfríe a temperatura ambiente y luego refrigerar por al menos 6 horas antes de desmoldar y servir.

Con unos simples pasos, se consigue un postre realmente delicioso, ideal para sorprender en los días más calurosos y lucirse en la mesa navideña.