Cómo hacer postre carlota para esta Navidad: la irresistible mezcla con duraznos fácil de hacer y súper refrescante
Un clásico sin horno que estalla de sabor: súper fácil de preparar y perfecto para sorprender, incluso para quienes no tienen experiencia en la cocina.
La carlota de durazno es un postre frío muy popular en México, fácil de preparar y perfecto para quienes buscan algo dulce y exquisito sin prender el horno. Se hace con duraznos en almíbar y como resultado, queda con una textura fresca y cremosa.
Esta versión está pensada para un molde redondo de unos 22 cm y tiene un detalle clave: el jugo de lima. No es solo un toque de sabor, sino que permite que la mezcla espese y tome consistencia al descansar en la heladera. Sin ese ingrediente, la crema queda más líquida y no se logra el efecto de “tarta fría”.
Cómo hacer postre carlota de duraznos
Ingredientes
- 300 g de queso crema
- 370 g de leche condensada
- 200 ml de leche evaporada (reducción de leche)
- 480 g de durazno en almíbar
- 120 ml de jugo de lima
- 2 paquetes de galletitas María (aprox.)
- 200 ml de crema de leche
- 200 g de galletas María trituradas para la base
- 90 g de manteca derretida para la base
Paso a paso
Para la base:
- Mezclar las galletas trituradas con la manteca derretida
- Acomodar la preparación en el fondo del molde y presionar hasta dejarla compacta.
- Llevar a la heladera unos 30 minutos para que tome firmeza.
Para el relleno
- Escurrir bien los duraznos y reservar el almíbar para remojar las galletitas.
- Triturar los duraznos hasta tener un puré.
- Para la crema, batir el queso crema hasta que quede suave.
- Agregar la leche condensada y mezclar.
- Sumar la leche evaporada y la crema de leche fría.
- Cuando todo esté integrado, incorporar el puré de durazno.
- Añadir el jugo de lima de a poco, batiendo suavemente. En este paso, hay que notar que mezcla empieza a espesar: ese es el punto justo y no se debe seguir batiendo demasiado.
- Con la crema lista, se empieza a armar la carlota. Hay que colocar una capa de crema sobre la base (o directamente en el molde si no hiciste base), seguir con una capa de galletitas (remojadas o no, según el gusto de cada uno) y repetir el proceso alternando hasta llenar el molde. Terminar siempre con crema.
- Cubrir con film y dejar reposar en la heladera toda la noche. Al día siguiente ya estará bien firme y lista para desmoldar. Para decorar, se pueden sumar duraznos en láminas finitas y un poco de galleta triturada en los bordes.
Cómo servir la carlota
Al ser un postre liviano, es ideal para cerrar comidas abundantes. Combina muy bien con café, té, limonadas frescas o incluso un vino dulce como un moscato.