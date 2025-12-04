Irresistible para esta Navidad: cómo hacer trufas de chocolate Dubái caseras

Inspirado en la repostería árabe y mediterránea, los ingredientes fusionan las técnicas clásicas y modernas para lograr que el postre se lleve todos los elogios de los comensales.

Chocolate dubai Foto: Archivo

El chocolate Dubái se convirtió en el dulce estrella del año 2025, gracias a su viralidad y cremosidad, alejándose de los sabores tradicionales. Por eso, en la mesa navideña no puede faltar este impresionante manjar, pero reversionado en forma de trufas. Esta receta combina el chocolate, la crema de pistacho y masa kataifi, logrando un postre cremoso, crujiente y perfecto para sorprender a los invitados o regalar como detalle gourmet.

Además, puede prepararse de manera sencilla en casa con ingredientes accesibles. Inspirado en la repostería árabe y mediterránea, los ingredientes fusionan las técnicas clásicas y modernas para lograr que el postre se lleve todos los elogios de los comensales.

Cómo preparar trufas Dubái caseras

Para preparar este manjar navideño se necesita simplemente chocolate, pasta de pistachos y pistachos triturados o coco para rebozar las trufas. Con estos ingredientes y seis pasos, tenemos una gran variante para disfrutar con la familia.

Ingredientes (para 12 trufas aprox.)

200 g de chocolate (blanco o semiamargo, el que más te guste).

100 g de pasta de pistacho o crema de pistacho.

Pistachos triturados o coco rallado para rebozar.

Chocolate dubai

Paso a paso

Derretí el chocolate a baño María o en microondas en tandas cortas. Mezclalo con la pasta de pistacho hasta obtener una crema homogénea. Llevá la mezcla a la heladera durante 30-40 minutos para que tome cuerpo. Con una cuchara, formá bolitas del tamaño de una nuez. Rebozá cada trufa en pistacho picado o coco, según el estilo que quieras. Guardalas en un recipiente hermético y refrigerá hasta servir

Otra opción: receta de turrón de chocolate Dubái

Ingredientes (para un turrón de 20 cm aprox)

200 g de chocolate negro para repostería

100 g de chocolate con leche

100 g de manteca

100 g de crema de pistacho (puede ser casera o comprada)

50 g de masa kataifi (masa de hojaldre enhebrada, disponible en tiendas o supermercados)

50 g de pistachos tostados y picados

2 cucharadas de miel o sirope de agave

1 pizca de sal

Turrón dubái Foto: Grok

Preparación paso a paso