Garrapiñada navideña: el paso a paso de una receta fácil e ideal para agasajar en Nochebuena

Este clásico no puede faltar en la mesa de Navidad y la buena noticia es que se puede elaborar de una forma muy fácil. Mirá el paso a paso y los ingredientes en la nota.

Receta navideña para hacer garrapiñadas. Foto: Freepik

La Navidad está por llegar y la garrapiñada, típico snack dulce, no puede faltar en la mesa. Lo bueno es que hay una forma muy fácil y rápida de hacerla y que con muy pocos ingredientes se puede elaborar este dulce tradicional navideño que llegó al Río de la Plata gracias a la inmigración española y que también la heredaron de los árabes.

Receta para cocinar garrapiñadas

Ingredientes:

Media taza de agua

1 taza de azúcar blanca

1 taza de maní pelado y tostado o frutos secos

o 1 chorrito de esencia de vainilla

Garrapiñadas. Foto: Freepik

Paso a paso:

Calentar una sartén, poner el agua y el azúcar para hacer un almíbar a punto bola media (tiene que romper el hervor y dejarlo un ratito. Levanta el almíbar con una cucharita y ponelo dentro de un vaso de agua con hielo. Debe formarse una bolita que la podés tomar con los dedos, lo que significa que es el punto perfecto del almíbar). La idea es lograr un almíbar denso. Es importante manipular con cuidado por la temperatura de los ingredientes. Una vez que lograste el punto del almíbar, retirar del fuego e incorporar el maní (o la fruta seca que quieras) y así, fuera de la hornalla, continuar revolviendo para que toda la fruta se impregne del azúcar. El almíbar se vuelve blanco, con textura arenosa. Esta acción se conoce como cristalizar, hasta convertirse en azúcar invertido (se evapora el líquido y se concentra el azúcar). Incorporar la esencia de vainilla y revolver hasta que todo esté impregnado. Una vez que ya lograste que todo el maní estén cubiertos por esta “arenilla” blanca que es opaca, podés dejar enfriar la fruta seca en una placa. Volver a disponer las garrapiñadas en la sartén caliente para que el azúcar comience a fundir de nuevo, pero apenas, es para que tengan ese brillo que todos conocemos, siempre revolviendo. Es fundamental no pasarse de calor porque la garrapiñada se convertiría en una especie de praliné o se podría quemar el caramelo. El último paso es enfriar la garrapiñada bien separada en una placa con aceite neutro y luego servir.

Cabe destacar la importancia de usar cuchara de madera para trabajar preparaciones con estas características porque a diferencia de una cuchara metálica, esta impide la transmisión del calor.