La historia del Tereré: su origen y el paso a paso para hacer este aliado del verano

Siendo una bebida social, que suele compartirse en rondas. Cada persona toma y vuelve a cebar disfrutando de los sabores. Su historia se remonta al Paraguay y el litoral.

Tereré, infusión ideal para el verano. Foto: Freepik

Con las altas temperaturas que no da respiro, el tereré se adapta perfectamente a las necesidades de beber algo fresco. Con hierbas y frutas, se convierte en un aliado ideal para mantenerse hidratado y disfrutar de sabores naturales.

Historia del Tereré

Tiene sus raíces en la cultura guaraní, un pueblo originario que habita regiones de Paraguay, Brasil y el nordeste argentino. Los guaraníes ya utilizaban hojas de yerba mate mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos.

La costumbre de consumir yerba mate en frío nació en medio de jornadas bajo un sol abrasador, hervir agua era poco conveniente. Al combinar yerba mate con agua fresca y hierbas locales, los guaraníes crearon una bebida revitalizante.

Con el tiempo se popularizó en Paraguay, hoy es la bebida nacional, y se extendió a regiones vecinas, incluyendo Corrientes y Misiones.

¿Qué diferencia al tereré del mate?

La principal diferencia está en la temperatura y los ingredientes. El mate se prepara con agua caliente y se consume mayormente en invierno, el tereré utiliza agua fría, muchas veces combinada con jugos, hierbas o frutas.

El recipiente también varía. En uno se usa el clásico mate de calabaza, en otro es común ver vasos más grandes o mates metálicos.

Cómo preparar un buen tereré

El tereré es una bebida refrescante ideal para los días de calor. Prepararlo correctamente garantiza una experiencia agradable, llena de sabor y beneficios.

Ingredientes

Yerba mate, preferiblemente con palo, para mejor filtrado.

Agua fría o jugo natural. Puede ser de naranja, limón, pomelo, etc.

Hielo

Hierbas o frutas. Se pueden incluir menta, cedrón, limón, ananá, pomelo, entre otras.

Un mate o vaso resistente

Una bombilla, si es metálica mejor.

Paso a paso para preparar el tereré

Elegir la yerba adecuada. Se recomienda usar yerba mate tradicional o especialmente elaborada para tereré. Algunas vienen con hierbas agregadas que potencian el sabor. Preparar el agua fría o jugo. Lo más común es usar agua helada, pero también se puede preparar con jugos naturales o saborizados. En caso de prepararlo con agua, se puede agregar hielo y hierbas para potenciar el sabor. Colocar la yerba en el mate. Llenar el mate o vaso hasta ¾ de su capacidad con yerba mate. Opcionalmente, inclinar el recipiente para que la yerba quede de un lado y no tape la bombilla. Añadir las hierbas o frutas. Se puede agregar hojas de menta, cedrón, burrito o incluso rodajas de limón, pomelo o ananá. Algunas personas machacan ligeramente las hierbas para liberar mejor sus aromas. Colocar la bombilla correctamente. Insertar la bombilla en un costado, en la parte más hueca de la yerba y, no moverla mucho para evitar que se tape. Servir el agua fría o jugo. Verter el líquido lentamente para que la yerba se hidrate de manera uniforme.

Es importante no inundar toda la yerba de golpe para que dure más tiempo. Con estos pasos, preparar un tereré perfecto para refrescarse y disfrutar de una tradición que une a muchas culturas en Sudamérica es ideal.