Meghan Markle compartió la receta de su postre navideño favorito: lleva pocos ingredientes y es ultra saludable

La duquesa de Sussex compartió una preparación simple y versátil que se destaca como una opción saludable y sabrosa para las fiestas de fin de año. A continuación, te contamos qué ingredientes lleva y cuál es el paso a paso.

Peras asadas, Meghan Markle, receta navideña. Foto: Grok AI.

En tiempos en los que las mesas navideñas suelen estar dominadas por recetas elaboradas y postres cargados de azúcar, Meghan Markle propone una alternativa saludable que combina sencillez, sabor y una presentación cuidada.

La duquesa de Sussex compartió una receta de peras al horno que, con apenas seis ingredientes y una preparación accesible, se posiciona como una opción ideal para los festejos de fin de año.

Meghan Markle cocinando. Foto: Netflix.

La propuesta forma parte del proyecto With Love, Meghan: Holiday Celebrations, disponible en una popular plataforma de streaming, donde Markle comparte ideas vinculadas a la cocina y las tradiciones festivas de la realeza.

Según señala el medio especializado EatingWell, el interés que generó esta receta se explica por su practicidad y por ofrecer un postre reconfortante sin necesidad de técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir.

Las peras al horno que impulsa la duquesa se inspiran en un clásico de invierno, pero con un enfoque moderno y adaptable. La receta combina la dulzura natural de las peras con especias aromáticas como canela y jengibre, un toque cítrico y miel, logrando un equilibrio entre sabor y ligereza.

Peras asadas, receta navideña. Foto: Grok AI.

El postre navideño de Meghan Markle: la receta de peras al horno con pocos ingredientes

El resultado es un postre fresco y visualmente atractivo, pensado para acompañar las reuniones familiares de Navidad y Año Nuevo.

Ingredientes (para 4 porciones)

4 peras Bosc.

Manteca sin sal (cantidad necesaria).

Miel (a gusto).

Canela en polvo.

Jengibre en polvo.

Ralladura de limón.

Preparación

Seleccionar peras Bosc maduras pero firmes y lavarlas bien. Con un cuchillo pequeño, retirar cuidadosamente el centro de cada pera para extraer las semillas, evitando dañar la pulpa. Colocar las peras en una bandeja apta para horno, con la base hacia abajo. Rellenar el hueco de cada pera con un pequeño trozo de manteca sin sal. Agregar una pizca de canela, jengibre y ralladura de limón en el centro de cada fruta. Rociar las peras con miel, distribuyéndola de manera uniforme. Hornear en horno precalentado a 190 °C durante aproximadamente 20 minutos. Retirar del horno y dejar reposar durante 10 minutos antes de servir, para lograr una textura tierna y ligeramente caramelizada.

Peras asadas, receta navideña. Foto: Grok AI.

Uno de los puntos más destacados de esta preparación es su versatilidad. Según EatingWell, Meghan Markle suele acompañarlas con nueces confitadas y una cucharada de yogur, generando un contraste de texturas. Sin embargo, también pueden servirse con helado, especialmente de vainilla, granola o frutos secos, adaptándose a distintos gustos y preferencias.

Incluso existen variantes que incorporan ingredientes salados, como quesos de sabores intensos, para quienes buscan un perfil diferente. La posibilidad de cambiar especias, utilizar ralladura de naranja en lugar de limón o reemplazar la miel por sirope de arce convierte a esta receta en una opción flexible para distintas celebraciones.

Desde el punto de vista nutricional, la receta se diferencia de otros postres navideños por su perfil más liviano. El protagonismo de la fruta de temporada, junto con el uso moderado de endulzantes naturales, permite disfrutar de un cierre dulce sin excesos.