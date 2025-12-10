Recetas tradicionales de Navidad en Argentina: los platos típicos para disfrutar de las fiestas en familia

Comida navideña. Foto: Unsplash.

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo en Argentina se celebran con una mesa colmada de sabores tradicionales que reflejan la diversidad cultural del país. En muchas familias, estas fechas son sinónimo de recetas transmitidas de generación en generación, donde se combinan influencias criollas, europeas y regionales.

Desde platos frescos ideales para el verano, como el vitel toné y las ensaladas festivas, hasta clásicos infaltables como el lechón, pan dulce y la sidra, cada preparación aporta un toque especial al espíritu de reunión y celebración. Estas comidas no solo alimentan el cuerpo, sino también la memoria y la tradición que une a las familias argentinas en estas fechas tan especiales.

Las recetas de los platos típicos de Argentina para Navidad

Torre de panqueques

Torre de panqueques. Foto: Bon Viveur.

Ingredientes

150 gramos de harina de repostería

25 gramos de mantequilla derretida

400 milímetros de leche a temperatura ambiente

5 lonchas de queso

5 pechuga de pavo o jamón

3 huevos a temperatura ambiente

1 huevo duro o cocido

1 tomate

Aceitunas

Atún

Lechuga

Mayonesa

Zanahoria

Sal y pimienta a gusto

El paso a paso de la preparación

Batir en un recipiente la harina con la sal, los huevos, la leche y la mantequilla hasta que la mezcla quede sin grumos. Calentar una sartén antiadherente, añadir un poco de mantequilla y retirar el exceso con papel de cocina. Echar un cucharón de masa, lo justo para cubrir el fondo, y dejar que se cocine a fuego medio hasta que empiece a despegarse. Darle la vuelta y dejar que se haga un minuto más por el otro lado. Repetir el proceso hasta acabar la masa. Con estas cantidades salen unos siete panqueques de unos 24 cm de diámetro. Dejarlos enfriar antes de montarlos. Para montar la torre, colocar un panqueque como base y untarlo con una fina capa de mayonesa. Poner encima rodajas de tomate y, sobre algunas de ellas, un poco más de mayonesa. Colocar otro panqueque encima y seguir alternando capas: lechuga, zanahoria, pavo o pollo, queso, y una mezcla de atún con mayonesa y aceitunas. Entre cada capa, un poco más de mayonesa para que quede firme. En la última capa puedes aprovechar lo que te haya sobrado de otras y decorar con perejil al gusto.

Lengua a la vinagreta

Lengua a la vinagreta. Foto: Bon Viveur.

Ingredientes

1 lengua de vaca

1 taza de vinagre

1/2 taza de aceite

3 dientes de ajo

3 cucharaditas de perejil

Laurel

Romero

Tomito

Sal y pimienta a gusto

El paso a paso de la preparación

Colocar la lengua de vaca en una olla grande y cubrirla con agua. Agregar las hojas de laurel, los granos de pimienta, el ajo y una cucharadita de sal. Cocinar a fuego medio-alto durante 2 horas, o hasta que la lengua esté bien tierna. Durante la cocción, retirar la espuma que se forma en la superficie del agua. Una vez cocida la lengua, retirarla de la olla y deja que se enfríe lo suficiente para manipularla. Luego, retirar la piel de la lengua con cuidado. Cortar la lengua en finas láminas y colocarla en un recipiente grande. Para preparar la vinagreta, en un bol mezclar el vinagre, el aceite de oliva, la cebolla, el pimiento, el orégano y el azúcar. Añadir sal al gusto y mezclar bien hasta que el azúcar se disuelva. Vertir la vinagreta sobre las láminas de lengua y mezclar todo cuidadosamente. Si se desea, se puede agregar alcaparras o aceitunas picadas para un toque extra de sabor. Cubrir el recipiente con film transparente y dejar reposar en la heladera durante al menos 1 hora antes de servir, para que la carne se impregne bien de los sabores de la vinagreta.

Lechón al horno o a la parrilla

Lechón a la parrilla. Foto: Freepik.

Ingredientes

1 lechón o pernil de 7 kilos

1 taza de jugo de limón o naranja

1/2 taza de aceite de oliva

1/2 taza de vino blanco seco

4 dientes de ajo machacados

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de ají molido

2 cucharadas de orégano seco

Romero

Sal y pimienta a gusto

El paso a paso de la preparación

Mezcla de sabores: en un recipiente grande, mezclar el jugo de limón o naranja con el aceite de oliva, el vino blanco, el ajo, el pimentón, el ají molido, el romero y el orégano. Agregar sal y pimienta al gusto, ajustando la sazón según prefieras. Aplicación: con la ayuda de un pincel o las manos, frotar generosamente el adobo sobre toda la superficie del lechón, asegurándote de llegar a cada rincón. Si es posible, realizar pequeños cortes superficiales en la piel y la carne para que el adobo penetre mejor. Reposo: dejar que el lechón repose con el adobo en un lugar fresco durante al menos 6 horas, preferiblemente toda la noche, cubriéndolo con papel film o un paño limpio. Esto permitirá que los sabores se asienten y se intensifiquen. Cocción: antes de llevar el lechón al horno, asegurate de que esté a temperatura ambiente. Rocialo nuevamente con un poco más de adobo para reforzar el sabor y cocina siguiendo los tiempos indicados según el peso de la pieza.

Pan dulce

Pan dulce. Foto: Unsplash.

Ingredientes

500 gramos de harina 0000

3 huevos

100 milímetros de leche tibia

100 gramos de azúcar

100 gramos de manteca a temperatura ambiente

100 gramos de frutas confitadas

50 gramos de pasas de uva

50 gramos de nueces picadas

10 gramos de levadura seca

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de limón

Una pizca de sal

El paso a paso de la preparación