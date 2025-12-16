Un postre para sorprender y refrescar en Navidad 2025: cómo hacer la carlota de durazno en simples pasos

Un clásico sin horno que estalla de sabor: súper fácil de preparar y perfecto para sorprender, incluso para quienes no tienen experiencia en la cocina.

Postre Carlotta de durazno. Foto: Instagram @receticas2022

Con la llegada de las fiestas de fin de año, hay una búsqueda por sorprender a la familia con las preparaciones. El postre es un momento clave, tanto en la Navidad como el Año nuevo, por lo que una gran opción es la carlota de durazno. Se trata de un postre frío, ideal para el verano, que tiene gran popularidad en México.

Esta versión está pensada para un molde redondo de unos 22 cm y tiene un detalle clave: el jugo de lima. No es solo un toque de sabor, sino que permite que la mezcla espese y tome consistencia al descansar en la heladera. Sin ese ingrediente, la crema queda más líquida y no se logra el efecto de “tarta fría”.

Cómo hacer postre carlota de duraznos

Ingredientes

300 g de queso crema

370 g de leche condensada

200 ml de leche evaporada (reducción de leche)

480 g de durazno en almíbar

120 ml de jugo de lima

2 paquetes de galletitas María (aprox.)

200 ml de crema de leche

200 g de galletas María trituradas para la base

90 g de manteca derretida para la base

Postre carlotta de durazno. Foto: Freepik.

Paso a paso

Para la base:

Mezclar las galletas trituradas con la manteca derretida Acomodar la preparación en el fondo del molde y presionar hasta dejarla compacta. Llevar a la heladera unos 30 minutos para que tome firmeza.

Para el relleno

Escurrir bien los duraznos y reservar el almíbar para remojar las galletitas. Triturar los duraznos hasta tener un puré. Para la crema, batir el queso crema hasta que quede suave. Agregar la leche condensada y mezclar. Sumar la leche evaporada y la crema de leche fría. Cuando todo esté integrado, incorporar el puré de durazno. Añadir el jugo de lima de a poco, batiendo suavemente. En este paso, hay que notar que mezcla empieza a espesar: ese es el punto justo y no se debe seguir batiendo demasiado. Con la crema lista, se empieza a armar la carlota. Hay que colocar una capa de crema sobre la base (o directamente en el molde si no hiciste base), seguir con una capa de galletitas (remojadas o no, según el gusto de cada uno) y repetir el proceso alternando hasta llenar el molde. Terminar siempre con crema. Cubrir con film y dejar reposar en la heladera toda la noche. Al día siguiente ya estará bien firme y lista para desmoldar. Para decorar, se pueden sumar duraznos en láminas finitas y un poco de galleta triturada en los bordes.

Postre carlotta de durazno. Foto: Freepik.

Cómo servir la carlota

Al ser un postre liviano, es ideal para cerrar comidas abundantes. Combina muy bien con café, té, limonadas frescas o incluso un vino dulce como un moscato.