Clásica pavita navideña: tres recetas para que salga deliciosa e inigualable

Este plato es uno de los clásicos de la Nochebuena y tiene distintas formas de prepararse. Mirá las tres recetas en la nota.

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 21 de diciembre de 2025, 19:00
Pavita al horno.
Pavita al horno. Foto: Unsplash.

Para una pavita deliciosa y jugosa, y sorprender a todos en Navidad, se debe lograr el punto perfecto con algunos consejos que revelaron los chefs profesionales.

Para ello, existen tres recetas para hacer pavita de forma distinta y conquistar cualquier paladar. Si bien no son muchos los cambios entre sí, lo que más importa es el relleno y el marinado de la carne previo a cocinarla.

Las distintas formas de hacer pavita y que salga excelente

1- Pavita al horno sin relleno

Ingredientes:

  • Una pavita
  • 150 gramos de manteca
  • Una naranja
  • Condimentos: tomillo seco, cebolla en polvo, sal y pimienta negra
  • Un limón
  • Tres dientes de ajo
  • 150 mililitros de caldo
  • 150 mililitros de vino dulce
Pavita al horno. Foto: Unsplash.

Paso a paso:

También podría interesarte
Un bar para valientes: el único lugar del mundo donde podés tomar un café en medio de las vías del tren

Un bar para valientes: el único lugar del mundo donde podés tomar un café en medio de las vías del tren

Las estaciones de subte que te dejan en la puerta de las pizzerías más icónicas de CABA

Las estaciones de subte que te dejan en la puerta de las pizzerías más icónicas de CABA

  1. La pavita se condimenta generosamente con sal y pimienta. Luego, se coloca el limón cortado en tres trozos junto con los ajos dentro de la pavita. Mientras tanto, es importante precalentar el horno a temperatura alta.
  2. Aparte, se prepara una mezcla homogénea con el jugo de la naranja, un poco de su ralladura, el tomillo y la cebolla. Con este líquido se embadurna la pavita y se la acomoda en una fuente junto con el vino y el caldo.
  3. Se cocina en el horno durante una hora, cubierta con papel aluminio, luego de bajar levemente la temperatura. Pasado ese tiempo, se retira el aluminio, se vuelve a rociar la pavita con sus jugos y se continúa la cocción por una hora y media más, hasta que quede bien dorada y jugosa.

2- Pavita al horno rellena

Ingredientes:

  • Dos zanahorias medianas
  • Una cebolla
  • 100 gramos de nueces peladas
  • 50 gramos de pasas de uva
  • 100 gramos de foie gras
  • Una manzana
  • 100 gramos de carne picada de ternera
  • 100 gramos de miga de pan
Cómo hacer pavita al horno. Foto: Freepik

Paso a paso:

  1. Para el relleno picar la cebolla, las zanahorias y la manzana. Luego, colocar todo en un bowl junto con la miga de pan bien escurrida —previamente remojada en leche— y el resto de los ingredientes.
  2. La preparación lleva sal y pimienta y se mezcla hasta lograr una consistencia homogénea. Este relleno se introduce dentro de la pavita y se atan las patas para evitar que se escape durante la cocción. El horneado se realiza siguiendo el mismo procedimiento indicado en la receta anterior.

3- Pavita marinada

Ingredientes:

  • Treinta mililitros de aceite de oliva
  • Una cucharada de mostaza
  • Una cucharada de ajo granulado
  • Una cucharada pequeña de cebolla en polvo
  • Otros condimentos: sal, pimienta negra, pimentón ahumado y picante, comino molido y azúcar morena.
Pavita al horno, paso a paso para una receta perfecta. Foto: Unsplash.

Paso a paso:

  1. En una fuente colocamos la pavita y la pincelamos por fuera con aceite de oliva. En un recipiente aparte incorporamos el resto de los ingredientes y mezclamos hasta integrarlos por completo.
  2. Luego masajeamos la carne con esta preparación, asegurándonos de cubrir bien toda la superficie. Tapamos con papel y guardamos la pavita en la heladera dentro de una bolsa hermética, un paso clave para evitar que entre aire y se altere el sabor.
  3. Dejamos marinar en frío durante al menos 12 horas, aunque lo ideal es un día completo. Antes de llevarla al horno, se recomienda retirarla de la heladera una hora antes. A partir de ese momento, el procedimiento continúa igual que en las otras dos recetas.