Clásica pavita navideña: tres recetas para que salga deliciosa e inigualable
Este plato es uno de los clásicos de la Nochebuena y tiene distintas formas de prepararse. Mirá las tres recetas en la nota.
Para una pavita deliciosa y jugosa, y sorprender a todos en Navidad, se debe lograr el punto perfecto con algunos consejos que revelaron los chefs profesionales.
Para ello, existen tres recetas para hacer pavita de forma distinta y conquistar cualquier paladar. Si bien no son muchos los cambios entre sí, lo que más importa es el relleno y el marinado de la carne previo a cocinarla.
Las distintas formas de hacer pavita y que salga excelente
1- Pavita al horno sin relleno
Ingredientes:
- Una pavita
- 150 gramos de manteca
- Una naranja
- Condimentos: tomillo seco, cebolla en polvo, sal y pimienta negra
- Un limón
- Tres dientes de ajo
- 150 mililitros de caldo
- 150 mililitros de vino dulce
Paso a paso:
- La pavita se condimenta generosamente con sal y pimienta. Luego, se coloca el limón cortado en tres trozos junto con los ajos dentro de la pavita. Mientras tanto, es importante precalentar el horno a temperatura alta.
- Aparte, se prepara una mezcla homogénea con el jugo de la naranja, un poco de su ralladura, el tomillo y la cebolla. Con este líquido se embadurna la pavita y se la acomoda en una fuente junto con el vino y el caldo.
- Se cocina en el horno durante una hora, cubierta con papel aluminio, luego de bajar levemente la temperatura. Pasado ese tiempo, se retira el aluminio, se vuelve a rociar la pavita con sus jugos y se continúa la cocción por una hora y media más, hasta que quede bien dorada y jugosa.
2- Pavita al horno rellena
Ingredientes:
- Dos zanahorias medianas
- Una cebolla
- 100 gramos de nueces peladas
- 50 gramos de pasas de uva
- 100 gramos de foie gras
- Una manzana
- 100 gramos de carne picada de ternera
- 100 gramos de miga de pan
Paso a paso:
- Para el relleno picar la cebolla, las zanahorias y la manzana. Luego, colocar todo en un bowl junto con la miga de pan bien escurrida —previamente remojada en leche— y el resto de los ingredientes.
- La preparación lleva sal y pimienta y se mezcla hasta lograr una consistencia homogénea. Este relleno se introduce dentro de la pavita y se atan las patas para evitar que se escape durante la cocción. El horneado se realiza siguiendo el mismo procedimiento indicado en la receta anterior.
3- Pavita marinada
Ingredientes:
- Treinta mililitros de aceite de oliva
- Una cucharada de mostaza
- Una cucharada de ajo granulado
- Una cucharada pequeña de cebolla en polvo
- Otros condimentos: sal, pimienta negra, pimentón ahumado y picante, comino molido y azúcar morena.
Paso a paso:
- En una fuente colocamos la pavita y la pincelamos por fuera con aceite de oliva. En un recipiente aparte incorporamos el resto de los ingredientes y mezclamos hasta integrarlos por completo.
- Luego masajeamos la carne con esta preparación, asegurándonos de cubrir bien toda la superficie. Tapamos con papel y guardamos la pavita en la heladera dentro de una bolsa hermética, un paso clave para evitar que entre aire y se altere el sabor.
- Dejamos marinar en frío durante al menos 12 horas, aunque lo ideal es un día completo. Antes de llevarla al horno, se recomienda retirarla de la heladera una hora antes. A partir de ese momento, el procedimiento continúa igual que en las otras dos recetas.
