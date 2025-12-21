Clásica pavita navideña: tres recetas para que salga deliciosa e inigualable

Este plato es uno de los clásicos de la Nochebuena y tiene distintas formas de prepararse. Mirá las tres recetas en la nota.

Pavita al horno. Foto: Unsplash.

Para una pavita deliciosa y jugosa, y sorprender a todos en Navidad, se debe lograr el punto perfecto con algunos consejos que revelaron los chefs profesionales.

Para ello, existen tres recetas para hacer pavita de forma distinta y conquistar cualquier paladar. Si bien no son muchos los cambios entre sí, lo que más importa es el relleno y el marinado de la carne previo a cocinarla.

Las distintas formas de hacer pavita y que salga excelente

1- Pavita al horno sin relleno

Ingredientes:

Una pavita

150 gramos de manteca

Una naranja

Condimentos: tomillo seco, cebolla en polvo, sal y pimienta negra

Un limón

Tres dientes de ajo

150 mililitros de caldo

150 mililitros de vino dulce

Pavita al horno. Foto: Unsplash.

Paso a paso:

La pavita se condimenta generosamente con sal y pimienta. Luego, se coloca el limón cortado en tres trozos junto con los ajos dentro de la pavita. Mientras tanto, es importante precalentar el horno a temperatura alta. Aparte, se prepara una mezcla homogénea con el jugo de la naranja, un poco de su ralladura, el tomillo y la cebolla. Con este líquido se embadurna la pavita y se la acomoda en una fuente junto con el vino y el caldo. Se cocina en el horno durante una hora, cubierta con papel aluminio, luego de bajar levemente la temperatura. Pasado ese tiempo, se retira el aluminio, se vuelve a rociar la pavita con sus jugos y se continúa la cocción por una hora y media más, hasta que quede bien dorada y jugosa.

2- Pavita al horno rellena

Ingredientes:

Dos zanahorias medianas

Una cebolla

100 gramos de nueces peladas

50 gramos de pasas de uva

100 gramos de foie gras

Una manzana

100 gramos de carne picada de ternera

100 gramos de miga de pan

Cómo hacer pavita al horno. Foto: Freepik

Paso a paso:

Para el relleno picar la cebolla, las zanahorias y la manzana. Luego, colocar todo en un bowl junto con la miga de pan bien escurrida —previamente remojada en leche— y el resto de los ingredientes. La preparación lleva sal y pimienta y se mezcla hasta lograr una consistencia homogénea. Este relleno se introduce dentro de la pavita y se atan las patas para evitar que se escape durante la cocción. El horneado se realiza siguiendo el mismo procedimiento indicado en la receta anterior.

3- Pavita marinada

Ingredientes:

Treinta mililitros de aceite de oliva

Una cucharada de mostaza

Una cucharada de ajo granulado

Una cucharada pequeña de cebolla en polvo

Otros condimentos: sal, pimienta negra, pimentón ahumado y picante, comino molido y azúcar morena.

Pavita al horno, paso a paso para una receta perfecta. Foto: Unsplash.

Paso a paso: