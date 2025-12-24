Un clásico infaltable para la Navidad: cómo hacer matambre de pollo casero, una receta económica y en simples pasos
Esta preparación es una de las clásicas de la mesa navideña, ya que además de ser sencilla, lleva ingredientes económicos y fáciles de conseguir.
La Navidad es una noche especial e ideal para compartir platos caseros en familia. En ese contexto, el matambre de pollo se convierte en una opción práctica y deliciosa, ya que es económico, fácil de hacer y perfecto para servir frío o tibio en la mesa navideña.
A continuación, te compartimos una receta casera para sorprender a los invitados sin la necesidad de pasar horas cocinando.
Receta de matambre de pollo casero ideal para Navidad
Ingredientes
- 2 pechugas grandes de pollo (abiertas tipo matambre)
- 2 zanahorias ralladas
- 1 morrón rojo chico picado
- 2 huevos
- 2 dientes de ajo picados
- 2 cucharadas de queso rallado (opcional)
- Perejil picado, a gusto
- Sal y pimienta, a gusto
- Condimentos a elección: pimentón, orégano, nuez moscada
- Film, papel aluminio o bolsita apta para hervor
Paso a paso
1- Abrir el pollo:
Cortá las pechugas en forma de “libro” o aplastalas para que queden bien finitas y parejas.
2- Preparar el relleno:
En un bol, mezclá las zanahorias, el morrón, los huevos, el ajo, el queso rallado, el perejil y los condimentos. Salpimentá.
3- Armar el matambre:
Colocá el pollo sobre film o aluminio, superponiendo las pechugas para formar un rectángulo. Distribuí el relleno de manera pareja.
4-Enrollar y cerrar:
Enrollá bien ajustado y cerrá firme con el film o el aluminio, atando los extremos para que no entre agua.
5- Cocinar:
Herví en abundante agua durante 45 minutos desde que rompe el hervor.
6- Enfriar y prensar:
Retirá del agua, dejá entibiar y llevá a la heladera con un peso encima durante al menos 4 horas (mejor de un día para el otro)
Un tip para que te salga el mejor matambre de pollo: si querés darle un toque extra, podés dorarlo al horno o a la plancha unos minutos antes de servirlo.