Un plato fresco y abundante para Navidad: una receta simple que resuelve la cena de las fiestas en 15 minutos

Una preparación simple, fresca y económica que se puede tener lista en pocos minutos para resolver la mesa navideña sin complicarte.

Comida navideña. Foto: Unsplash.

La Navidad es muy esperada por muchos, por lo que la cena de Nochebuena es un momento más que especial. La comida elegida para este momento resulta clave, ya que puede ser el eje del disfrute con amigos o familia. Una opción rápida y accesible ayuda a simplificar las preparaciones, aunque también será celebrada por los comensales.

En solo 15 minutos: el plato navideño, fresco y económico para el 24

Ingredientes

1 pionono grande

300 g de queso en fetas

300 g de jamón cocido en fetas

1 morrón rojo confitado en tiras

1 tomate asado

2 huevos revueltos

Queso crema o mayonesa light para untar

El plato navideño, fresco y económico para el 24. Foto: Instagram @gimecocina

Paso a paso

1. Preparar los ingredientes

Para el tomate: colocarlo entero, con cáscara, en una placa y llevarlo al horno fuerte por unos 10 minutos .

Para el morrón: cortarlo en Juliana, cocinarlo en una sartén con un toque de aceite de oliva y, cuando empiece a ablandarse, sumar una cucharadita de azúcar para caramelizarlo.

Una vez listo el morrón, limpiar la sartén y hacer allí los huevos revueltos.

2. Armado del pionono

Desenrollar el pionono sobre una bandeja y cubrirlo con una capa fina de queso crema o mayonesa.

Distribuir las fetas de jamón y, encima, las de queso.

Agregar el morrón confitado, el tomate asado en trocitos y los huevos revueltos.

Enrollar con cuidado y envolverlo en film. Llevar a la heladera al menos 30 minutos para que tome firmeza.

3. Refrigeración y presentación

Llevar la preparación a la heladera durante 30 minutos como mínimo. Este tiempo de frío ayuda a que el pionono se asiente, quede más firme al cortar y los sabores se integren mejor.

Al momento de servir, retirar del film, cortar en rodajas y presentar en una bandeja bien fría.

El plato navideño, fresco y económico para el 24.

Con esta receta rápida, fresca y rendidora, la cena navideña se vuelve mucho más simple y disfrutable. Solo se necesita unos pocos ingredientes y un ratito en la cocina para preparar un plato que siempre queda bien y que todos aman. Una opción ideal para quienes quieren compartir un buen momento sin estrés y con mucho sabor en la mesa.