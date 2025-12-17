Pan Dulce de Oro 2025: dónde conseguir el producto ganador del evento y cuánto sale

Entre los 17 participantes que se presentaron al evento, Panadería Nemo fue la elegida de la noche. Dónde queda el local.

Pan Dulce de la Panadería Nemo. Foto: Instagram/panaderianemo.oficial

El evento Pan Dulce de Oro 2025 ya tiene a su ganador: Panadería Nemo. Entre los 17 participantes, los finalistas fueron El Sol de Morón, Panadería Guzzi, Las Delicias de Rodolfo, Confitería Alemana, Glasé Pastelería y la propia Panadería Nemo.

Con la conducción de Mariano Peluffo, el certamen se llevó a cabo en la Plaza San Martín de Morón, donde se eligió al mejor pan dulce del concurso. El gran ganador fue el elaborado por Augusto Palombi, representante del local gastronómico.

Pan Dulce de la Panadería Nemo. Video: Instagram/panaderianemo.oficial

Este reconocimiento se suma a otro importante logro del establecimiento, ya que su pan dulce ganó el Campeonato Argentino FITHEP Latinoamericana 2022 en la categoría estilo genovés.

Dónde queda la Panadería Nemo y cuánto sale su pan dulce

La panadería ganadora está ubicada en Calle 28 al 1284, en Verónica, provincia de Buenos Aires, y abre sus puertas de martes a domingo.

El pan dulce premiado es de estilo genovés, pesa 1 kilo y tiene un valor de 40 mil pesos.

Por su parte, el creador del pan dulce, Augusto Palombi, explicó —sin entrar en demasiados detalles— que las claves de su producto son lograr una miga bien húmeda, no excederse con la cantidad de frutas abrillantadas y frutos secos, y ponerle mucha dedicación y amor para alcanzar un pan dulce premiado.

Pan Dulce de la Panadería Nemo. Foto: Instagram/panaderianemo.oficial

En diálogo con Primer Plano Online, el dueño de la panadería reveló algunos detalles de su vida privada: “En mi adolescencia yo tenía el sueño de algún día tener mi propia churrería, pero no tenía plata. Tenía una moto y decidí cambiarla por una máquina de churros y empecé a venderlos con mi familia en la playa. Poco a poco fuimos saliendo adelante hasta poder abrir nuestra propia panadería”.

“Disfruté mucho este momento, estoy muy agradecido con todos mis colegas con quienes compartimos dos jornadas en un ambiente muy familiar”, agregó el panadero.

Para no desperdiciar pan dulce: cómo guardarlo correctamente después de las fiestas y cuánto tiempo dura

El pan dulce es un clásico de las fiestas de fin de año y un infaltable en las mesas navideñas. Sin embargo, suele sobrar y aparece la pregunta de cómo conservarlo correctamente para que no se eche a perder.

Si bien una de las alternativas siempre fue guardarlo en la heladera, en realidad no es una de las mejores opciones, ya que el frío puede endurecerlo y afectar su textura y sabor.

Además, la refrigeración hace que el almidón del pan se vuelva más rígido y que resulte un pan seco y menos agradable al paladar.

Pan dulce, Navidad. Foto: Freepik

Para conservar el pan dulce, existen varias formas de almacenarlo:

A temperatura ambiente: lo ideal es guardar el pan dulce en un lugar fresco y seco, como una despensa o alacena. Evitar exponerlo a la luz solar directa.

Envolverlo: para mantenerlo fresco por más tiempo, hay que envolverlo en papel aluminio o en un paño de algodón limpio. Esto ayudará a que no se seque.

Congelarlo: para guardarlo por más tiempo se puede congelar. Envolver cada porción individualmente en papel film o en bolsas herméticas para evitar que se formen cristales de hielo. Para descongelar se debe dejar a temperatura ambiente o calentarlo ligeramente en el horno.

A temperatura ambiente, un pan dulce bien hecho y conservado puede durar hasta una semana, mientras que congelado puede durar hasta 3 meses sin perder su sabor y textura.